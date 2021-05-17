Министры ЕС выступили с совместным обращением: необходимо учитывать все наши различия при организации общественной жизни

«Для экономически развитого общества характерно, среди прочего, сокращение неравенства и свобода всех членов общества пользоваться своими правами. Как люди мы все разные из-за наших предпочтений, интересов, опыта, убеждений и выбора, но мы все в равной степени полноправные члены общества. Несмотря на различия, мы должны быть равными, но это не значит, что мы должны быть одинаковыми. Напротив, различия – это нормальная часть общества, и создание равных возможностей для всех нас означает, что наши различия принимаются во внимание при организации общества», – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Если в 2012 году 37 процентов ЛГБТИК-сообщества в Европейском союзе подвергались дискриминации, то сегодня это число выросло до 43 процентов (источник: Агентство Европейского союза по основным правам). Хотя международное право в области прав человека защищает право ЛГБТИКов на реализацию своих прав человека, их ситуация сегодня все же вызывает беспокойство. Насилие и дискриминация затрагивают людей во всех сферах жизни. Люди сталкиваются с дискриминацией, например, при приеме на работу или при использовании медицинских услуг. Враждебное отношение к ЛГБТИК и количество разжигающих ненависть высказываний в социальных сетях также увеличились в последние годы. Именно поэтому министры 14 стран ЕС посчитали важным подписать совместное заявление и поддержать решение, принятое Европарламентом 11 марта 2021 года, объявляющее Европейский Союз «зоной свободы ЛГБТИК».

«Нашей целью должно быть общество, в котором все люди ценятся одинаково, независимо от таких характеристик, как пол, национальность, возраст, недуг, религия или убеждения, или сексуальная ориентация. Важно работать над тем, чтобы все люди смогли жить без ненависти и насилия. Нужно сделать нашу школьную культуру более терпимой и ценить различия. Это единственный способ, чтобы дети и молодые люди не подвергались издевательствам, и чтобы они могли получать образование, заниматься спортом и чувствовать себя хорошо в обществе наравне с другими. Враждебные нападения причиняют вред окружающим нас людям, и страдает все наше общество. Я призываю людей противостоять любым издевательствам и насилию, и с пониманием относиться к тому, что может быть незнакомым или непонятным. В свободном обществе все люди должны иметь равные возможности для самореализации, и никто не может быть ограничен предрассудками на основе национальности, особых потребностей или возраста» – добавила Рийсало.