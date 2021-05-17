Министры ЕС выступили с совместным обращением: необходимо учитывать все наши различия при организации общественной жизни
Сегодня отмечается Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией, который призывает к принятию и уважению как меньшинств, так и различий между людьми. По этому случаю министр социальной защиты Сигне Рийсало и несколько других министров ЕС подписали совместное заявление, осуждающее физическое и вербальное насилие в отношении меньшинств и призывающее всех европейцев бережно относиться к друг другу.