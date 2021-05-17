Кийк: за 10 недель скорость вакцинации выросла втрое
Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил на пресс-конференции о ситуации с COVID-19 в понедельник, что за последние 10 дней темп вакцинации ускорился втрое.
Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил на пресс-конференции о ситуации с COVID-19 в понедельник, что за последние 10 дней темп вакцинации ускорился втрое.
По словам Кийка, цель — в течение мая и июня предложить всем взрослым возможность получить хотя бы одну дозу вакцины.
«Каждая прививка способствует освобождению общества и защищает от третьей волны. Лето — хорошее время для вакцинации», - отметил он.
По словам Кийка, до сих пор вакцинация была доступна пожилым, но за последние недели фокус переместился на людей помоложе.
«Поставки вакцины выросли, никто не останется без вакцины», - заверил он.
По словам Кийка, в фокусе правительства и организаторов вакцинации Ида-Вирумаа, где коэффициент заболеваемости почти вдвое выше, чем в остальной Эстонии. «Чтобы охват вакцинацией был равномерным по всей Эстонии, там введены специальные меры, то есть вакцинация 1+1, вакцинация на рабочем месте. Если цель — подтянуть уезд, там и нужно предлагать больше номерков», - отметил он.
По словам Кийка, в Эстонию доставлено около трети обещанных доз вакцины Pfizer, ожидаемых партий более чем достаточно, чтобы покрыть потребность всей Эстонии. «Таким образом, можно не беспокоиться, что кто-то останется без вакцины», - сказал он.
Глава рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр сказал, что еще в течение нескольких недель желающих привиться будет больше, чем вакцины, но затем их количество выровняется.
Сеэр отметил, что номерки на вакцинацию не бронируют в соответствии с местом жительства, но следует учитывать, что вторую прививку будут делать там же, где и первую.
«Было два очень насыщенных дня — четверг, когда открылась вакцинация для людей старше 40, и суббота, когда открылась вакцинация для людей старше 30. С сегодняшнего вакцинацию для людей в возрасте 16 и 17 лет могут забронировать их законные представители», - сказал он.