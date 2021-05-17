Кийк: за 10 недель скорость вакцинации выросла втрое

По словам Кийка, цель — в течение мая и июня предложить всем взрослым возможность получить хотя бы одну дозу вакцины.

«Каждая прививка способствует освобождению общества и защищает от третьей волны. Лето — хорошее время для вакцинации», - отметил он.

По словам Кийка, до сих пор вакцинация была доступна пожилым, но за последние недели фокус переместился на людей помоложе.

«Поставки вакцины выросли, никто не останется без вакцины», - заверил он.

По словам Кийка, в фокусе правительства и организаторов вакцинации Ида-Вирумаа, где коэффициент заболеваемости почти вдвое выше, чем в остальной Эстонии. «Чтобы охват вакцинацией был равномерным по всей Эстонии, там введены специальные меры, то есть вакцинация 1+1, вакцинация на рабочем месте. Если цель — подтянуть уезд, там и нужно предлагать больше номерков», - отметил он.

По словам Кийка, в Эстонию доставлено около трети обещанных доз вакцины Pfizer, ожидаемых партий более чем достаточно, чтобы покрыть потребность всей Эстонии. «Таким образом, можно не беспокоиться, что кто-то останется без вакцины», - сказал он.

Глава рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр сказал, что еще в течение нескольких недель желающих привиться будет больше, чем вакцины, но затем их количество выровняется.

Сеэр отметил, что номерки на вакцинацию не бронируют в соответствии с местом жительства, но следует учитывать, что вторую прививку будут делать там же, где и первую.