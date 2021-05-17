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Англия на шаг ближе подошла к возвращению нормальной жизни, в Японии опрос показал, что местные жители не очень хотят проводить Олимпиаду, а ученые выяснили, что коронавирус может стать причиной тромбоза в руке. Главное о пандемии Covid-19 в мире.

Англия на шаг ближе подошла к возвращению нормальной жизни, в Японии опрос показал, что местные жители не очень хотят проводить летнюю Олимпиаду, а ученые выяснили, что коронавирус может стать причиной тромбоза в руке. Главное о пандемии Covid-19 в мире.

С начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились более 163 млн. человек, скончались около 3,3 млн. Более 1,4 млрд человек были привиты.

Англия на шаг ближе к нормальной жизни

С 17 мая в Англии открылись многие общественные заведения, не работавшие полноценно с конца прошлого года. В понедельник двери открыли пабы, бары и кафе, которым раньше можно было обслуживать клиентов только на открытых террасах. Также открываются крупные музеи, галереи, театры и стадионы, отели и хостелы. Все они работают с соблюдением правил социального дистанцирования.

Больше всего британцы говорят об открытии пабов и кафе. В городе Ковентри один из пабов открылся уже в полночь и привлек немало посетителей.

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Эксперты предупреждают, что коронавирус не исчез, и от некоторых действий, например, от объятий и поцелуев в щеку со знакомыми, лучше воздержаться. Впрочем, теперь все это разрешено официально - рекомендации правительства относительно тесного контакта в публичных местах с понедельника тоже изменились.

Премьер-министр Борис Джонсон призвал граждан быть осторожнее, не забывать о тестах и гигиене.

Это третий (и предпоследний) этап снятия ограничений из предусмотренных планом правительства. Четвертый этап, введение которого запланировано на 21 июня, предполагает полную отмену действующих в Англии ограничений .

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в понедельник в обращении к нижней палате парламента опишет дальнейшие действия правительства.

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Вдобавок с понедельника жителям Англии разрешаются международные туристические поездки. В частности, британских туристов принимает Португалия, но чтобы полететь в другую страну, если ее нет в опубликованном несколько дней назад "зеленом списке", нужно сделать несколько тестов на вирус по обе стороны британской границы.

Согласно новой системе, вернуться домой без 10-дневного карантина и двух дорогостоящих ПЦР-тестов можно лишь из небольшого числа стран, признанных безопасными, и главных туристических направлений среди них нет.

Индия: кризис мешает программе Covax

Резкий рост заражаемости в Индии повлиял на объемы экспорта Индийского института сыворотки крови (Serum Institute of India), крупнейшего производителя препаратов для международной программы Covax, которая позволяет небогатым странам получать вакцины бесплатно или по льготным ценам.

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Кризис сорвал поставки института в рамках программы в марте, апреле и мае. Из-за этого Covax сейчас не хватает 190 млн. доз вакцины. "К сожалению, в нынешней ситуации мы не знаем, когда произойдет следующая поставка вакцин", - говорит координатор программы Джиан Ганди.

В Индии за последние сутки зарегистрировано 281 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего в стране на 16 мая было 3 млн. зараженных. СМИ и оппозиция тем временем критикуют премьер-министра Нарендру Моди за то, что правительство допустило такой кризис - система здравоохранения всей страны столкнулась с нехваткой больничных коек и кислорода, а нехватка места в моргах вынудила сжигать тела на улицах.

В Дели на прошлой неделе прошло несколько демонстраций против правительства, а аналитики говорят, что если Моди не сможет вновь продемонстрировать свое умение отвлекать людей от насущных проблем, то ему и правительству придется дорого заплатить за кризис.

В понедельник индийский минздрав впервые обнародовал статистику по образованию тромбов в крови у привитых одной из вакцин. Правительство сообщило о 26 случаях тромбоза у 164 млн. человек, привитых вакциной AstraZeneca. В заявлении число пациентов, у которых возникли тромбы, названо мизерным.

Первый случай тромбоза в руках

Большинство случаев тромбоза глубоких вен на фоне Covid-19 фиксируется в ногах. Однако исследователи из медицинской школы Университета Рутгерса сообщают о первом случае образования тромба в руке у заразившегося.

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Тромб возник у 85-летнего мужчины, который и до заражения страдал от тромбоза верхних конечностей. "Пациент показал своему врачу опухоль на левой руке и был госпитализирован, после чего ему диагностировали тромбоз верхней части руки и асимптоматическое заражение коронавирусом", - говорит ассистент профессора Пайал Парих, работавший над исследованием

По статистике, лишь 10% всех тромбозов поражают верхние конечности, и такой тромбоз может быть более опасен, говорит доктор. "Это вызывает опасения, потому что в 30% случаев тромб может добраться до легких и потенциально стать причиной смерти", - говорит он.

Непонятная опухоль, таким образом, может служить симптомом заражения коронавирусом, а медикам рекомендуют проверять пациентов, которые жалуются на опухоли, на тромбоз глубоких вен.

Парих также обращает внимание, что если у пациента до заражения диагностировали тромбоз, то после заражения велика вероятность образования новых тромбов.

Японцы не очень хотят Олимпиады

Как следует из опроса, опубликованного в понедельник, более 80% японцев выступают против проведения в этом году Олимпийских игр в Токио.

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Проведенный газетой Asahi Shimbun в выходные опрос показал, что 43% хотели бы отмены игр, а еще 40% - чтобы их снова отложили.

В Японии в минувшую пятницу было введено чрезвычайное положение в связи с ростом заражаемости. Это уже четвертая волна Covid-19 в стране.

За проведение игр по плану, этим летом, высказались только 14% опрошенных газетой. При этом 59% из участников опроса хотят, чтобы на игры не допускали зрителей.

Опросы уже несколько месяцев показывают, что большинство японцев против проведения игр. В другом опросе, опубликованном в пятницу агентством Киодо, за отмену игр выступили 59,7%.

В марте организаторы Олимпиады и Паралимпиады в Токио решили отказаться от приема зрителей из других стран.