Житель Таллинна поверил мошенникам и лишился десятков тысяч евро

В начала мая 37-летний мужчина познакомился в Twitter с пользователем под именем Kelvin Katch, который после нескольких дней общения посоветовал брокерскую платформу socoin.live, где можно выгодно вложить в криптовалюту. Пострадавший зарегистрировался на этом сайте, перевел со своего счета через фирму Simplex.com якобы на сайт socoin.com 500 eвро. Когда мужчина захотел снять якобы заработанную прибыль, это оказалось невозможным и у него потребовали еще 2600 евро. После этого мужчина понял, что это мошенничество и обратился в полицию.

В начале года 34-летняя женщина зарегистрировалась на сайте, где была реклама, что можно выиграть деньги. 7 мая с женщиной связались через WhatsApp и сообщили, что сайт, на котором она зарегистрировалась, был создан мошенниками и станет платным. Женщине сказали, что ей надо закрыть счет и звонящий ей поможет. Женщина передала мошеннику фотографию свой ID-карты и данные банковской карты, также предоставила доступ к своему компьютеру. Позже она обнаружила, что со счета пропало 416 евро.

14 мая начали делопроизводство о мошенничестве, в котором 46-летний мужчина лишился 35 250 евро. В начале апреля он зарегистрировался на фейковой инвестиционной платформе, сделал свой компьютер доступным для мошенников через программу Anydesk под предлогом, что самостоятельно совершать переводы невозможно. В итоге выяснилось, что это мошенничество.

По состоянию на середину мая в Таллинне зарегистрировано чуть более 20 уголовных делопроизводств, связанных со схемой «звонок из банка».

Нескольким жителям Таллинне позвонили от имени Swedbank и убедили жертв, что кто-то пытается украсть деньги с их счетов. Для предупреждения кражи ем пообещали установить защитную программу и попросили ввести ПИН-коды. Таким образом 10 мая 70-летняя женщина лишилась 670 евро, 11 мая 45-летняя женщина 270 евро, 12 мая 64-летний мужчина 5000 евро и 56-летняя женщина, которой позвонили на Viber, 500 евро.