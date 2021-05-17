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Чрезмерно длинные рабочие дни убивают сотни тысяч человек в год, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это первое исследование такого рода, оно было проведено совместно с Международной организацией труда (МОТ).

Чрезмерно длинные рабочие дни ежегодно становятся причиной смерти сотен тысяч человек, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это первое исследование такого рода, оно было проведено совместно с Международной организацией труда (МОТ).

В докладе сказано, что в 2016 году от инсультов и инфарктов, связанных с напряженным рабочим графиком, в мире умерли 745 тыс. человек. Наиболее тревожная ситуация отмечена в Юго-Восточной Азии (где крупнейшей страной является Индия) и в Западно-Тихоокеанском регионе (к нему по классификации ВОЗ относится Китай). По данным исследования, с 2000 года число таких смертей выросло на 29%.

Три четверти умерших составляют мужчины среднего и старшего возраста. В ряде случаев смерть наступала уже после выхода человека на пенсию, но исследования показали, что необратимые нарушения в состоянии здоровья появлялись еще в рабочий период жизни и были связаны со стрессом и усталостью.

Исследование не охватывает период пандемии коронавируса, но эксперты ВОЗ уверены, что она лишь ухудшит ситуацию.

Собранные данные выявили, что в случае если человек работает 55 часов в неделю или больше, риск инсульта повышается на 35%, а инфаркта - на 17% по сравнению с рабочей неделей, состоящей из 35-40 часов. При этом число людей, которым приходится работать больше обычной 40-часовой недели, растет - и сейчас составляет примерно 9% населения планеты, отмечают в ВОЗ.

"Я больше не сижу целый день в зуме"

В апреле в соцсети LinkedIn появилась запись 45-летнего пользователя Джонатана Фростика, которая широко разошлась по другим платформам. В своем посте Фростик описал первый звоночек, показавший ему, что он слишком много работает.

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Он - программный менеджер в банке HSBC. В одно из воскресений он сел за рабочий стол у себя дома, чтобы подготовиться к предстоящей неделе, но вдруг почувствовал сдавленность в груди и пульсацию в горле и в руке. Ему стало трудно дышать. "Я пошел в спальню, чтобы прилечь. Жена вызвала скорую", - рассказал Фростик. Это был инфаркт. Поправившись, Джонатан решил кардинально пересмотреть свой подход к работе. "Я больше не сижу целыми днями в зуме", - говорит он.

История Фростика нашла отклик у сотен пользователей соцсетей. Многие тоже поделились тем, насколько они загружены на работе, и как это отражается на их состоянии здоровья.

И хотя Фростик ясно дал понять, что не обвиняет работадателя в своих чрезмерных рабочих часах, многие придерживаются другого мнения. "Компании выжимают из людей всё по максимуму, не задумываясь об их состоянии", - написал один пользователй.

В банке HSBC сказали, что желают Фростику скорейшего выздоровления. "Мы осознаем важность здоровья и благополучия нашего персонала и соблюдения правильного баланса между работой и личной жизнью, - пишет банк. - В последние годы мы предпринимаем еще больше усилий в этом направлении. Широкий отклик общественности [на ситуацию Джонатана Фростика] показал, что люди озабочены, и мы призываем всех ставить во главу угла свои здоровье и благополучие".

Влияние пандемии коронавируса

Эксперты ВОЗ говорят, что в условиях пандемии те, кто не потерял работу, стали трудиться еще больше. Это связано с тем, что люди перешли на работу из дома, где можно засидеться за компьютером дольше обычного, а пойти при этом некуда.

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"У нас есть данные, подтверждающие, что во время национальных локдаунов продолжительность рабочего дня увеличивалась в среднем на 10%", - говорит сотрудник ВОЗ Франк Пега.

Доклад организации также указывает, что долгие рабочие часы становятся причиной трети всех заболеваний, связанных с условиями труда.

По мнению исследователей, к такому результату приводят две причины. Первая заключается в реакции организма на стресс, вторая - в том, что человек, засиживаясь за работой, начинает больше курить, употреблять нездоровую пищу, меньше двигаться, недосыпать, а в качестве отдыха потребляет больше алкоголя.

По данным Национального бюро статистики Британии, британцы, работающие в период пандемии из дома, в среднем перерабатывают шесть часов в неделю, не получая за них плату. Те, кто продолжает ходить на службу, "дарят" работодателю 3,6 часа в неделю.

ВОЗ призывает работодателей обратить на новый доклад самое пристальное внимание при оценке профессиональных рисков для здоровья своих сотрудников.