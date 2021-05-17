Эстонские больницы постепенно восстанавливают плановое лечение

Как отмечают медики, в отличие от прошлой весны, когда с приходом первой волны коронавируса им пришлось из-за предосторожности практически полностью остановить плановое лечение, сейчас обычная работа больниц не прекращалась, а только ограничивалась - в соответствие с большим или меньшим количеством поступающих COVID-больных.

Как рассказал руководитель развития сестринского дела Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Алексей Гайдаенко лечение, например, онкологии сохранялось практически на прежнем уровне, а в целом восстановить плановое лечение практически полностью медики рассчитывают уже к концу мая.