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  • В Маарду автомобиль выехал на тротуар и сбил 33-летнюю женщину

В Маарду автомобиль выехал на тротуар и сбил 33-летнюю женщину

Скорая помощь. ФОТО: Tairo Lutter

В понедельник, 17 мая, в Маарду произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 15.46 на перекрестке улиц Кеэмикуте и Кютте. Автомобиль Renault Megane, которым управлял 84-летний мужчина, выехал на тротуар и сбил 33-летнюю женщину.

Пешехода доставили в  Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

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