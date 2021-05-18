В Маарду автомобиль выехал на тротуар и сбил 33-летнюю женщину
В понедельник, 17 мая, в Маарду произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В понедельник, 17 мая, в Маарду произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 15.46 на перекрестке улиц Кеэмикуте и Кютте. Автомобиль Renault Megane, которым управлял 84-летний мужчина, выехал на тротуар и сбил 33-летнюю женщину.
Пешехода доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.