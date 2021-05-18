Видео ⟩ Если очень хочется, то можно: проезд на красный стал нормой для эстонских водителей?

Если на какие-то мелкие нарушения еще можно закрыть глаза, то в некоторых случаях бывает сложно подобрать слова, чтобы выразить свое удивление.

Так, читатель Rus.Postimees решил поделиться записью со своего видеорегистратора, где видно, как на улице Смуули-теэ в столичном районе Ласнамяэ водитель микроавтобуса грубо нарушает Закон о дорожном движении.

«Остановились перед перекрестком, горел красный свет. Водитель мало того что проигнорировал его, так еще выехал на встречную полосу. Если бы кто-то выезжал со второстепенной дороги, была бы авария. И чудом на пешеходном переходе никого не было», - сообщил читатель, а также добавил, что заполнил заявление на сайте полиции.

«Хотелось бы знать, что будет предпринято», - поинтересовался он.

По словам руководителя патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейна, полиция благодарна ставшему свидетелем нарушения и подавшему заявление читателю. «На записи мы видим явное грубое нарушение, мы начнем производство и вынесем наказание. В случае, когда участники дорожного движения видят такие нарушения, либо есть основание полагать, что за рулем может быть нетрезвый водитель, просим сообщать о таких водителях сразу же на 112. Тогда патруль сможет оперативно отреагировать на вызов, установить трезвость и при необходимости сразу же отстранить опасного водителя от управления», - сказал он.

Проезд на запрещающий сигнал светофора. ФОТО: Кадр из видео

Любопытно, что незадолго до обращения читателя в Facebook-сообществе EZ-дуны была опубликована запись, где за неполных две минуты пять автомобилей грубо нарушают правила дорожного движения. Участники сообщества высказали множество мнений, но ясность в ситуацию внесла полиция.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кристьяна Лукка, "нарушителями" в данном видео оказались автомобили полиции без опознавательных знаков, которые участвовали в полицейской операции.