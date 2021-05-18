Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии продолжает снижаться

По состоянию на 16 мая, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 54 167 человек. Уровень зарегистрированной безработицы за неделю опустился с 8,4% до 8,34%, что однако по-прежнему значительно выше долгосрочного среднего показателя.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа, где за неделю он снизился с 13,9% до 13,6%, а самый низкий уровень безработицы по-прежнему в Йыгевамаа - 5,4%.

В Харьюмаа уровень безработицы снизился за неделю с 8,2% до 8,1%: без работы в столичном регионе остаются 25 767 человек, в том числе 19 210 - в Таллинне.