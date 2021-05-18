В живой очереди на вакцинацию не пробиться

Для подписчиков

- Вы не боитесь, что люди опять могут начать собираться в живые очереди без регистрации?

- Такая опасность имеется. В то же время, если мы уже сегодня говорим, что на эту неделю все номерки забронированы, в живой очереди нет смысла. Вероятность получить вакцину в живой очереди практически исключена.

- А если все же возникнет ситуация, что у дверей соберется огромная очередь из людей, у которых нет номерков, что вы будете с ними делать?