В живой очереди на вакцинацию не пробиться
Сегодня, во вторник, открывается центр вакцинации в таллиннском спортивном холле «Тондираба», который обслуживает Ида-Таллиннская центральная больница (ITK). По словам члена правления ITK и руководителя сестринского дела Юлле Рохи, население бронировало время для получения дозы вакцины с большим энтузиазмом: «На этой неделе забронировано 4752 номерков на вакцинацию, и это время забронировали до субботы, то есть за два дня», - сказала она в понедельник в студии Postimees.