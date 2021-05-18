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В живой очереди на вакцинацию не пробиться

Вчера в "Тондираба" шли последние приготовления к началу массовой вакцинации. ФОТО: Madis Veltman

Сегодня, во вторник, открывается центр вакцинации в таллиннском спортивном холле «Тондираба», который обслуживает Ида-Таллиннская центральная больница (ITK). По словам члена правления ITK и руководителя сестринского дела Юлле Рохи, население бронировало время для получения дозы вакцины с большим энтузиазмом: «На этой неделе забронировано 4752 номерков на вакцинацию, и это время забронировали до субботы, то есть за два дня», - сказала она в понедельник в студии Postimees.

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- Вы не боитесь, что люди опять могут начать собираться в живые очереди без регистрации?

- Такая опасность имеется. В то же время, если мы уже сегодня говорим, что на эту неделю все номерки забронированы, в живой очереди нет смысла. Вероятность получить вакцину в живой очереди практически исключена.

- А если все же возникнет ситуация, что у дверей соберется огромная очередь из людей, у которых нет номерков, что вы будете с ними делать?

- Для этого в спортхолле «Тондираба» привлечена дополнительная рабочая сила, которая работает в контрольном пункте. В том числе охранники, в задачу которых входит предоставление людям информации о том, чтобы они не ждали бессмысленно. Они просто бесцельно потратят свое время.

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