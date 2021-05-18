В Эстонии появились излишки вакцины AstraZeneca
Министр здравоохранения и труда Танель Кийк признал, что в Эстонии появились излишки вакцины AstraZeneca, пишет ERR.
Министр здравоохранения и труда Танель Кийк признал, что в Эстонии появились излишки вакцины AstraZeneca, пишет ERR.
«Вакцина AstraZeneca начинает скапливаться, сперва нам нужно оставить необходимое количество на покрытие второй дозы. Но в какой-то момент придется решать, продавать, отдавать или жертвовать ее, точно такие же дебаты сейчас идут на уровне Европейского союза, где в нескольких странах есть явный избыток вакцины AstraZeneca или он появится в ближайшее время. Сейчас обсуждается, пожертвуют ли препарат совместно или каждая страна отдельно», - объяснил Кийк.
Он подтвердил, что Эстония заказала достаточное количество вакцины, чтобы привились все возрастные группы. Pfizer/BioNTech и Moderna уже поставили треть общего заказанного объема, а Janssen — десять процентов, причем в ближайшее время поставки будут увеличиваться.