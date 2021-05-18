Eesti Kontsert возобновляет концерты после трехмесячного перерыва

В июне зрители наконец-то смогут попасть на неоднократно откладывавшийся концерт «Дыхание 2021» / "Hingus 2021" Свена Грюнберга – один из наиболее ожидаемых концертов этой весны. Особенностью выступления является то, что записи с легендарной пластинки сорокалетней давности „Hingus“ Свена Грюнберга никогда ранее не исполнялись вживую, поскольку в свое время автор не записал мелодии в ноты. Подготовка к ансамблевому исполнению и нотная запись сочинений стала своего рода путем к расшифровке кода Грюнберга.

На концерте можно будет послушать саундтреки к фильмам «Отель у погибшего альпиниста», «Накситралли» и «Клабуш», а также увидеть визуальное воплощение в live-обработке Tencu video. Украшением концерта станет премьера новой работы Свена Грюнберга «Дыхание 2021», в которой, разумеется, примет участие и сам автор. На данный момент все билеты на концерт 13 июня в тартуском зале «Ванемуйне», а также на концерты 15 и 16 июня в концертном зале «Эстония» распроданы, поскольку количество мест для публики строго ограничено из-за действующих ограничений.

После долгого перерыва возобновляются совместные концерты Eesti Kontsert и Эстонского союза исполнителей из цикла «Исполнитель начинается с И» /„i nagu interpreet“. 6 июня в концертном зале «Эстония» тенор Мати Тури и пианист Мартти Райде представят программу, собранную из золотой коллекции песен Георга Отса. 9 июня яркая пианистка Аге Юурикас выступит с сольным концертом на музыку Бетховена, Листа и других.

10 июня в концертном зале «Эстония» состоится долгожданный концерт Эстонского национального мужского хора „…mis ilmutab mulle hiis“, на котором прозвучат сочиненные для мужского хора произведения Рихо Эско Майметса. Ожидаются несколько мировых премьер, а также прозвучат премьеры новых интерпретаций сочинений Майметса для мужского хора. Дирижер – Микк Юлеоя.

13 июня любителей фортепианной музыки порадует масштабной сольной программой „Non Plus Ultra“ известный пианист, худрук фестиваля KLAVER Стен Лассманн. В программе – «Хроматическая фантазия и фуга» Баха, «Вариации на тему Паганини» Брамса, ор. 35 и «33 вариации на вальс Диабелли» Бетховена, соч. 120. Последнее – одно из самых обширных произведений в репертуаре пианистов, длящееся почти час и предлагающее слушателям возможность окунуться в музыкальный микрокосмос гениального творца.

Поклонники Hortus Musicus смогут посетить концерт в Надвратной башне Старого города уже 29 мая. Программа под названием «Петухи кукарекают в мае» составлена из весенних песен многовековой давности. В июне коллектив Hortus Musicus планирует выступать по субботам: 5 июня состоится концерт «Небесная королева», 12 июня пройдет концерт в честь 50-летия Тыниса Кауманна «И слух не успокоится» и 19 июня будет исполнена программа из старинных песен о лете «О, лето! О, цветы!». Все концерты начинаются в 16:00.