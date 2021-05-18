Коронавирус выявлен у 295 жителей Эстонии, шестеро скончались

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 117 человек. В Харьюмаа 93 новых случая приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 60, в Тартумаа — 38, в Пярнумаа — 19, в Валгамаа — 14, в Пыльвамаа — восемь, в Рапламаа — семь, в Йыгевамаа — пять, в Ярва-, Ляэне-Виру- и Вильяндимаа — по четыре, на Сааремаа — три, в Вырумаа — два, на Хийумаа и в Ляэнемаа — по одному новому случаю. В случае восьми положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 304,5 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 6,5% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 30 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 212 пациентов. Средний возраст госпитализированных — 67 лет.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 407 206 человек, курс вакцинации завершен у 180 703 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 407 206 человек, из которых у 180 703 человек курс вакцинации завершен. За сутки были введены 6949 доз. В общей сложности было введено 579 310 доз вакцины.

С 17 мая запись на вакцинацию против COVID-19 будет открыта для всех желающих в возрасте от 16 лет. Новые свободные места для прохождения вакцинации будут добавляться в электронную регистратуру по мере поступления вакцины.

В понедельник вечером в электронную регистратуру будет добавлено около 25 000 свободных мест для прохождения вакцинации. Большая часть из них приходится на июнь, а в дальнейшем места будут добавляться по мере поступления вакцины.

Организаторы вакцинации просят население запастись терпением: поначалу количество свободных мест будет меньше количества желающих, однако в последующие несколько недель поставки вакцины увеличатся, и в течение мая — июня сделать первую прививку смогут все желающие.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.