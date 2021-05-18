В ДТП серьезно пострадал ребенок на самокате

Вильяндиский патрульный полицейский Маре Маалмейстер сказала Sakala, что десятилетний мальчик двигался на самокате с улицы Паала в сторону улицы Кеск-Кааре, когда на пешеходном переходе его сбил автомобиль Volkswagen, который ехал в сторону центра города.

«Ребенок без шлема получил травмы и, к сожалению, в области головы. Медики увезли ребенка в больницу, где он будет на лечении некоторое время, но, насколько известно, его травмы не опасны для жизни», - сказала Маалмейстер. «Водитель был трезв, у него есть водительские права. По словам водителя, у него не было достаточно времени, чтобы отреагировать на неожиданно выехавшего на пешеходный переход ребенка».

Сотрудница полиции отметила, что вернувшиеся в школы с дистанционного обучения дети теперь вновь на улицах и это возлагает одинаковую ответственность на самих детей и на водителей.

«Обе стороны, участвую в дорожном движении, должны быть внимательны и считаться друг с другом, - сказала Маалмейстер. - Полиция напоминает водителям, что у школ и других учебных учреждений следует сбавлять скорость до такой, чтобы быть в состоянии отреагировать и на неожиданные инциденты».

Но и детям полиция напоминает, что они, участвуя в дорожном движении, обязаны наблюдать за тем, что происходит вокруг, и пересекать дорогу только тогда, когда они уверены, что водитель их заметил.

«И это касается как тех, кто передвигается пешком, так и тех, кто передвигается на велосипеде или самокате. Также нельзя забывать про шлем, который в случае аварии убережет голову от тяжелых травм», - добавила Маалмейстер.