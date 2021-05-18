Фото ⟩ На полуострове Лохусалу продается роскошный бревенчатый дом
Прекрасная природа Лохусалу, большой участок, деревянный дом класса люкс - редкое предложение, считает Kodustiil.
Прекрасная природа Лохусалу, большой участок, деревянный дом класса люкс - редкое предложение, считает Kodustiil.
На участке площадью 10 427 м2 находятся: построенный в 2010 году роскошный бревенчатый дом, небольшой жилой дом, гараж, баня, котельная и одну надворную постройку. За эксклюзивную резиденцию хотят получить 1,55 миллиона евро.
Интерьер главного дома разработан профессиональным дизайнером. В ходе строительства и оформления интерьера было использовано много натуральных материалов, прежде всего дерево и камень.
На первом этаже виллы расположены гостиная, кухня, столовая, спа, два туалета, душевая, техническое помещение и гардеробная. На втором этаже находятся кабинет, две спальни, две гардеробные, два туалета и душевая.
На первом этаже меньшего дома есть гостиная, кухня, спальня и подсобное помещение. На втором этаже две спальни, два туалета и ванная комната.
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.