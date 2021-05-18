Мужчина, которого судили за два убийства, приговорен к 20 годам тюрьмы за очередное кровопролитие

Суд признал 55-летнего Эско Эдаси виновным в убийстве и приговорил его к 20 годам тюрьмы, сообщила BNS пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.

Согласно предъявленному Пыхьяской окружной прокуратурой обвинению, в период с 31 июля по 1 августа прошлого года Эдаси в ходе конфликта, возникшего во время попойки в квартире на улице Кескузе, забил до смерти своего знакомого, 47-летнего мужчину.

Спутница жизни жертвы, 60-летняя женщина, и Эдаси оставили пострадавшего в квартире на ночь без помощи. На следующий день женщина обнаружила, что мужчина не дышит, и вызвала скорую помощь.

«Поскольку обвиняемый был в 2008 году осужден за убийство и убийство при отягчающих обстоятельствах, это деяние в соответствии с Пенитенциарным кодексом является убийством при отягчающих обстоятельствах», - сказала BNS окружной прокурор Диана Хелила.

Летом 2008 года Харьюский уездный суд приговорил Эдаси к 11 годам тюрьмы за два убийства. Трое мужчин, которые были фигурантами того же дела, получили более мягкие приговоры.

Согласно обвинению, предъявленному Пыхьяской окружной прокуратурой, Эдаси с другом ночью 5 января 2007 года забили до смерти собутыльника в ходе ссоры в квартире на Таммсааре-теэ в Таллинне.

Расследуя это убийство, полиция также раскрыла убийство, совершенное за пять лет до того.

Следствие установило, что ночью 5 сентября 2003 года Эдаси вместе с друзьями в квартире на улице Эрика в Таллинне в ходе вспыхнувшей во время попойки ссоры забил одного из собутыльников до смерти.