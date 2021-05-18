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В Нарва-Йыэсуу сгорел бывший санаторий

Спасатель. ФОТО: Mihkel Maripuu

В понедельник вечером в Нарва-Йыэсуу сгорел бывший оздоровительный центр, работы по ликвидации пожара продолжались всю ночь.

В 22:44 спасателей вызвали на улицу Поска в Нарва-Йыэсуу, где огонь охватил бывший санаторий. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, крыша успела обвалиться, из-за высокого риска обвалов нельзя было приступить к тушению пожара внутри здания, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

На место также вызвали саперов, поскольку внутри раздавались взрывы. Пожар тушили с лафета автолестницы.

К 7:29 во вторник утром были ликвидированы открытые очаги пожара. В 8:56 приступили к завершающим работам.

На вызов отреагировали спасатели из Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, а также саперы, полиция и скорая помощь. Причины пожара выяснятся в ходе расследования.

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