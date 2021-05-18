В Нарва-Йыэсуу сгорел бывший санаторий
В понедельник вечером в Нарва-Йыэсуу сгорел бывший оздоровительный центр, работы по ликвидации пожара продолжались всю ночь.
В понедельник вечером в Нарва-Йыэсуу сгорел бывший оздоровительный центр, работы по ликвидации пожара продолжались всю ночь.
В 22:44 спасателей вызвали на улицу Поска в Нарва-Йыэсуу, где огонь охватил бывший санаторий. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, крыша успела обвалиться, из-за высокого риска обвалов нельзя было приступить к тушению пожара внутри здания, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.
На место также вызвали саперов, поскольку внутри раздавались взрывы. Пожар тушили с лафета автолестницы.
К 7:29 во вторник утром были ликвидированы открытые очаги пожара. В 8:56 приступили к завершающим работам.
На вызов отреагировали спасатели из Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, а также саперы, полиция и скорая помощь. Причины пожара выяснятся в ходе расследования.