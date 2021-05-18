"Голоса России" переезжают в интернет

«Пространство свободы в России сегодня заметно сужается, ограничивая возможности дискуссий и выбора. Пандемия стала катализатором негативных настроений, cтагнация не предполагает механизмов выхода из состояния застоя и длительной деградации», - отмечают организаторы.

В дискуссии примут участие корреспондент "Эхо Москвы" Карина Орлова, политолог Федор Крашенинников; общественный деятель и журналист; кандидат филологических наук Юлия Галямина и псковский политик Лев Шлосберг. Модератором дискуссии будет музыкальный и общественный критик Артемий Троицкий.

На этот раз встреча пройдет в формате вебинара в Zoom с 15:00 до 16:30 (GMT +3). Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.