"Голоса России" переезжают в интернет
В среду, 19 мая, снова состоится дискуссионная серия Фонда Открытой Эстонии „Голоса России“.
В среду, 19 мая, снова состоится дискуссионная серия Фонда Открытой Эстонии „Голоса России“.
«Пространство свободы в России сегодня заметно сужается, ограничивая возможности дискуссий и выбора. Пандемия стала катализатором негативных настроений, cтагнация не предполагает механизмов выхода из состояния застоя и длительной деградации», - отмечают организаторы.
В дискуссии примут участие корреспондент "Эхо Москвы" Карина Орлова, политолог Федор Крашенинников; общественный деятель и журналист; кандидат филологических наук Юлия Галямина и псковский политик Лев Шлосберг. Модератором дискуссии будет музыкальный и общественный критик Артемий Троицкий.
На этот раз встреча пройдет в формате вебинара в Zoom с 15:00 до 16:30 (GMT +3). Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице Фонда Открытой Эстонии в Facebook и на портале Rus.Postimees. Мероприятие будет проходить на русском языке.