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"Голоса России" переезжают в интернет

ФОТО: Rus.Postimees

В среду, 19 мая, снова состоится дискуссионная серия Фонда Открытой Эстонии „Голоса России“.

«Пространство свободы в России сегодня заметно сужается, ограничивая возможности дискуссий и выбора. Пандемия стала катализатором негативных настроений, cтагнация не предполагает механизмов выхода из состояния застоя и длительной деградации», - отмечают организаторы.

В дискуссии примут участие корреспондент "Эхо Москвы" Карина Орлова, политолог Федор Крашенинников; общественный деятель и журналист; кандидат филологических наук Юлия Галямина и псковский политик Лев Шлосберг. Модератором дискуссии будет музыкальный и общественный критик Артемий Троицкий.

На этот раз встреча пройдет в формате вебинара в Zoom с 15:00 до 16:30 (GMT +3). Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице Фонда Открытой Эстонии в Facebook и на портале Rus.Postimees. Мероприятие будет проходить на русском языке.

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