Фото ⟩ Две художницы из Эстонии приняли участие в Международном арт-фестивале

Организаторами фестивалей «Khari Bulbul» и «Painting Memories» выступил Фонд Гейдара Алиева, по приглашению которого в столицу Азербайджана приехали 32 художника из 13 стран. Со стороны Эстонии содействие оказывала дизайнер и организатор культурных мероприятий Дарья Юрченко.

«Хотелось дать шанс молодым и талантливым художникам познакомиться с другой культурой, получить новые впечатления и поделиться творческим умением с другими, - рассказывает Юрченко. - В некотором смысле оставить след в межкультурной истории Эстонии и Азербайджана, так как работы художниц Марии Чуприны и Николь Букреевой остались в Азербайджане и будут там радовать местных жителей и гостей страны».

В рамках фестивалей художники создали картины и разрисовали макеты цветка хары бюльбюль. Работы были представлены 12 мая в карабахской Шуше, на музыкальном фестивале «Хары Бюльбюль», названого в честь цветка-символа города.

Художники посетили в Баку различные культурные и исторические места. Также им была организована поездка по восстанавливающемуся после войны Карабаху.

Шуша отошла Азербайджану

Последняя длившаяся 44 дня война в Карабахе закончилась 10 ноября 2020 года, когда Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Оно предусматривало ввод российских миротворцев и передачу части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша, Азербайджану. С 8 мая 1992 года этот город находился под контролем армянской стороны (армяне называют его Шуши).

Вскоре после того, как стало известно о подписании мирного соглашения, в Армении начались массовые акции протеста, участники которых выражали недовольство условиями договора. В апреле 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей отставке с занимаемой должности, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы. В начале мая президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша культурной столицей страны.