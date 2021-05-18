Таллиннская скорая решила пока не увольнять коллег-антипрививочников

«Мы пока этим не занимаемся, есть более важные дела, - сказал главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас. - Вернемся к этой теме в июне».

Адлас отметил, что те работники скорой помощи, которые получили справку о вакцинации ее предъявили, а те, кто не вакцинировался, работают также, пока руководство Таллиннской скорой помощи не примет какое-то решение.