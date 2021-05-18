Таллиннская скорая решила пока не увольнять коллег-антипрививочников
Руководство Таллиннской скорой помощи решило пока не увольнять невакцинированных от Covid-19 работников, но вернется к этой теме в июне.
Руководство Таллиннской скорой помощи решило пока не увольнять невакцинированных от Covid-19 работников, но вернется к этой теме в июне.
«Мы пока этим не занимаемся, есть более важные дела, - сказал главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас. - Вернемся к этой теме в июне».
Адлас отметил, что те работники скорой помощи, которые получили справку о вакцинации ее предъявили, а те, кто не вакцинировался, работают также, пока руководство Таллиннской скорой помощи не примет какое-то решение.
Главврач ждал до вечера понедельника от своих подчиненных предъявления справки о вакцинации. В противном случае Адлас не видел возможности продолжения трудовых отношений. В свою очередь в воскресенье часть работников сообщили, что не хотят прививаться, но хотят сохранить рабочее место и готовы обратиться в суд.