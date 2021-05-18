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Таллиннская скорая решила пока не увольнять коллег-антипрививочников

В Таллиннской скорой помощи от вакцинации отказываются около двухдесятков работников. Они считают, что уже и так защищены масками и халатами. ФОТО: Tairo Lutter

Руководство Таллиннской скорой помощи решило пока не увольнять невакцинированных от Covid-19 работников, но вернется к этой теме в июне.

«Мы пока этим не занимаемся, есть более важные дела, - сказал главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас. - Вернемся к этой теме в июне».

Адлас отметил, что те работники скорой помощи, которые получили справку о вакцинации ее предъявили, а те, кто не вакцинировался, работают также, пока руководство Таллиннской скорой помощи не примет какое-то решение.

Главврач ждал до вечера понедельника от своих подчиненных предъявления справки о вакцинации. В противном случае Адлас не видел возможности продолжения трудовых отношений. В свою очередь в воскресенье часть работников сообщили, что не хотят прививаться, но хотят сохранить рабочее место и готовы обратиться в суд.

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