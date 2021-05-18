В системе регистрации на вакцинацию произошел технический сбой

Руководитель по связям с общественностью Центра тревоги Сигрид Кару сообщила, что сбой произошел в системе, ведущей к бронированию времени по телефону в дигирегистратуре. Пресс-секретарь TEHIK – ИТ-отдела Министерства социальных дел, отвечающего за работу дигитальной истории болезни, Карилин Энгелбрехт сказала, что регистрация через сайт продолжается.