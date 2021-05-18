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В системе регистрации на вакцинацию произошел технический сбой

Сегодня началась массовая вакцинация, но система бронирования не может пережить такого объема желающих попасть на прививку и постоянно ломается. ФОТО: Madis Veltman

Систему инфотелефона 1247, начавшего сегодня прием заявок на регистрацию на вакцинацию, произошел технический сбой, и сейчас регистрация остановлена, сообщил ERR.

Руководитель по связям с общественностью Центра тревоги Сигрид Кару сообщила, что сбой произошел в системе, ведущей к бронированию времени по телефону в дигирегистратуре. Пресс-секретарь TEHIK – ИТ-отдела Министерства социальных дел, отвечающего за работу дигитальной истории болезни, Карилин Энгелбрехт сказала, что регистрация через сайт продолжается.

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