В системе регистрации на вакцинацию произошел технический сбой
Систему инфотелефона 1247, начавшего сегодня прием заявок на регистрацию на вакцинацию, произошел технический сбой, и сейчас регистрация остановлена, сообщил ERR.
Систему инфотелефона 1247, начавшего сегодня прием заявок на регистрацию на вакцинацию, произошел технический сбой, и сейчас регистрация остановлена, сообщил ERR.
Руководитель по связям с общественностью Центра тревоги Сигрид Кару сообщила, что сбой произошел в системе, ведущей к бронированию времени по телефону в дигирегистратуре. Пресс-секретарь TEHIK – ИТ-отдела Министерства социальных дел, отвечающего за работу дигитальной истории болезни, Карилин Энгелбрехт сказала, что регистрация через сайт продолжается.