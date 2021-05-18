Несмотря на падение, эстонский спортсмен занял 14-е место в велотуре Tour de Loire

"Для меня тур обернулся большим страданием. В первый день я упал на 20-м километре. Примерно 20 велосипедистов спереди меня упали на большой скорости – без торможения мне ничего не оставалось, кроме как врезаться в груду участников. Падение было настолько серьезным, что гонка была нейтрализована на 40 минут", - рассказал Кисконен, отметив, что в результате падения рама велосипеда полностью сломалась.

"Вначале я находился в шоковом состоянии, и мне было больно. Мне потребовалось время, чтобы прийти в себя, сесть на запасной велосипед и продолжить тур. Если бы в тот момент гонку не нейтрализовали, я не смог бы добраться до финиша, - продолжил Кисконен. - Учитывая падение и то, что мне пришлось ехать на запасном велосипеде, я доволен своим результатом".