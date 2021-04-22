Картина дня: очередь на вакцинацию, подробности конфликта с военными и дальнейшая судьба нарвской гимназии

Свидетель драки в Тапа: солдаты напали на трех женщин

В субботу вечером в Тапа произошла драка между солдатами союзников и местными жителями. Местный житель, который стал свидетелем драки, заявил Virumaa Teataja, что инцидент был намного серьезнее, чем описали полиция и официальный представитель союзников. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 295 жителей Эстонии, шестеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5893 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 295, то есть 5% от общего количества. Читать далее...

Жители новых домов в будущем лишатся льготы на парковку в центре Таллинна

Планируемое изменение порядка парковки в Таллинне будет означать, что в будущем люди, переезжающие в новые дома, расположенные в столичной зоне платной парковки, больше не будут получать разрешение на льготную парковку. Читать далее...

Нарва отдала Эстонскую гимназию государству: теперь ее ждут два переезда

В понедельник в Нарвской эстонской гимназии министр образования Лийна Керсна и мэр города Катри Райк подписали договор о передаче этого учебного заведения от города государству. С 1 сентября единственная эстоноязычная школа Нарвы перейдет в прямое подчинение Министерства науки и образования, а немного позже все учителя и ученики временно покинут здание. Читать далее...

Кылварт предложил включить оркестр Сил обороны в число одного из культурных учреждений Таллинна

Мэр Таллинна Михаил Кылварт считает, что оркестр Сил обороны, который предлагается сократить, можно было бы включить в число одного из культурных учреждений Таллинна. Читать далее...

В живой очереди на вакцинацию не пробиться

Сегодня, во вторник, открывается центр вакцинации в таллиннском спортивном холле «Тондираба», который обслуживает Ида-Таллиннская центральная больница (ITK). По словам члена правления ITK и руководителя сестринского дела Юлле Рохи, население бронировало время для получения дозы вакцины с большим энтузиазмом: «На этой неделе забронировано 4752 номерков на вакцинацию, и это время забронировали до субботы, то есть за два дня», - сказала она в понедельник в студии Postimees.

Прогноз, основанный на статистике: рынок жилья в Эстонии восстановился

Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах Эстонии, в апреле понизился на 0,3%, и остановился на ценовом уровне в 1 739 евро/м², при этом, количество сделок осталось прежним. Как отметил член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман, глядя на конъюнктуру в долгосрочном аспекте, можно сказать, что рынок восстановился. Читать далее...

В системе регистрации на вакцинацию произошел технический сбой

Систему инфотелефона 1247, начавшего сегодня прием заявок на регистрацию на вакцинацию, произошел технический сбой, и сейчас регистрация остановлена. Читать далее...

Таллиннская скорая решила пока не увольнять коллег-антипрививочников

Руководство Таллиннской скорой помощи решило пока не увольнять невакцинированных от Covid-19 работников, но вернется к этой теме в июне. Читать далее...

Оркестр Департамента полиции и погранохраны тоже упразднят

Сегодня сообщили, что из-за экономии будет распущен оркестр Департамента полиции и погранохраны, он прекратит свою деятельность так же, как и оркестр Сил обороны. Министр внутренних дел Кристиан Яани сказал Postimees, что есть мысль вместо двух коллективов создать один профессиональный духовой оркестр. Читать далее...

Главное - маневры! Как я регистрировался на вакцинацию