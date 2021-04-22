Картина дня: очередь на вакцинацию, жалоба на поведение солдат в Тапа и дальнейшая судьба нарвской гимназии
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 мая.
Сегодня, во вторник, открывается центр вакцинации в таллиннском спортивном холле «Тондираба», который обслуживает Ида-Таллиннская центральная больница (ITK). По словам члена правления ITK и руководителя сестринского дела Юлле Рохи, население бронировало время для получения дозы вакцины с большим энтузиазмом: «На этой неделе забронировано 4752 номерков на вакцинацию, и это время забронировали до субботы, то есть за два дня», - сказала она в понедельник в студии Postimees.
Систему инфотелефона 1247, начавшего сегодня прием заявок на регистрацию на вакцинацию, произошел технический сбой, и сейчас регистрация остановлена. Читать далее...
В последний раз я так волновался и следил за онлайн-очередью в те старые добрые времена, когда можно было не только представить битком набитый стадион на 40 тысяч человек, которые пришли послушать любимого исполнителя, но и купить на такое зрелище билеты, пишет читатель Rus.Postimees, попытавшийся зарегистрироваться на вакцинацию.
Регистрация на вакцинацию от коронавируса через Портал пациента и по телефону будет временно приостановлена из-за слишком большого наплыва желающих. Читать далее...
В субботу вечером в Тапа произошла драка между солдатами союзников и местными жителями. Местный житель, который стал свидетелем драки, заявил Virumaa Teataja, что инцидент был намного серьезнее, чем описали полиция и официальный представитель союзников. Читать далее...
Серьезная стычка между британскими солдатами и местными жителями, произошедшая в выходные в Тапа, подняла вопрос о поведении солдат союзников в общественных местах. Сообщений о том, что британские солдаты склонны нарушать общественный порядок в Тапа, пришло много. Читать далее...
В понедельник в Нарвской эстонской гимназии министр образования Лийна Керсна и мэр города Катри Райк подписали договор о передаче этого учебного заведения от города государству. С 1 сентября единственная эстоноязычная школа Нарвы перейдет в прямое подчинение Министерства науки и образования, а немного позже все учителя и ученики временно покинут здание. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5893 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 295, то есть 5% от общего количества. Читать далее...
Планируемое изменение порядка парковки в Таллинне будет означать, что в будущем люди, переезжающие в новые дома, расположенные в столичной зоне платной парковки, больше не будут получать разрешение на льготную парковку. Читать далее...
Мэр Таллинна Михаил Кылварт считает, что оркестр Сил обороны, который предлагается сократить, можно было бы включить в число одного из культурных учреждений Таллинна. Читать далее...
Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах Эстонии, в апреле понизился на 0,3%, и остановился на ценовом уровне в 1 739 евро/м², при этом, количество сделок осталось прежним. Как отметил член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман, глядя на конъюнктуру в долгосрочном аспекте, можно сказать, что рынок восстановился. Читать далее...
Руководство Таллиннской скорой помощи решило пока не увольнять невакцинированных от Covid-19 работников, но вернется к этой теме в июне. Читать далее...
Сегодня сообщили, что из-за экономии будет распущен оркестр Департамента полиции и погранохраны, он прекратит свою деятельность так же, как и оркестр Сил обороны. Министр внутренних дел Кристиан Яани сказал Postimees, что есть мысль вместо двух коллективов создать один профессиональный духовой оркестр. Читать далее...
Сегодня, 18 мая, около восьми часов утра в Таллинне на пешеходном переходе недалеко от дома по адресу Пярнуское шоссе, 107, произошло ДТП, в котором пострадала 34-летняя женщина. Полиция просит помощи свидетелей в поиске фургона, скрывшегося с места происшествия. Читать далее...
Автор детских детективов и любовных романов Екатерина Вильмонт умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе издательства АСТ. Читать далее...
Администрация Таллиннской тюрьмы действовала противозаконно, подвергнув заключенную принудительному вагинальному обыску — к такому выводу пришел во вторник Государственный суд. Читать далее...
Оппозиционная Консервативная народная партия (EKRE) начала консультации с другой оппозиционной силой — партией «Отечество» с целью инициировать вотум недоверия нынешнему правительству реформистов и центристов. Читать далее...