Картина дня: очередь на вакцинацию, жалоба на поведение солдат в Тапа и дальнейшая судьба нарвской гимназии

В живой очереди на вакцинацию не пробиться

Сегодня, во вторник, открывается центр вакцинации в таллиннском спортивном холле «Тондираба», который обслуживает Ида-Таллиннская центральная больница (ITK). По словам члена правления ITK и руководителя сестринского дела Юлле Рохи, население бронировало время для получения дозы вакцины с большим энтузиазмом: «На этой неделе забронировано 4752 номерков на вакцинацию, и это время забронировали до субботы, то есть за два дня», - сказала она в понедельник в студии Postimees.

В системе регистрации на вакцинацию произошел технический сбой

Систему инфотелефона 1247, начавшего сегодня прием заявок на регистрацию на вакцинацию, произошел технический сбой, и сейчас регистрация остановлена. Читать далее...

Главное - маневры! Как я регистрировался на вакцинацию

В последний раз я так волновался и следил за онлайн-очередью в те старые добрые времена, когда можно было не только представить битком набитый стадион на 40 тысяч человек, которые пришли послушать любимого исполнителя, но и купить на такое зрелище билеты, пишет читатель Rus.Postimees, попытавшийся зарегистрироваться на вакцинацию.

Запись на вакцинацию по телефону и на Портале пациента будет временно приостановлена

Регистрация на вакцинацию от коронавируса через Портал пациента и по телефону будет временно приостановлена из-за слишком большого наплыва желающих. Читать далее...

Свидетель драки в Тапа: солдаты напали на трех женщин

В субботу вечером в Тапа произошла драка между солдатами союзников и местными жителями. Местный житель, который стал свидетелем драки, заявил Virumaa Teataja, что инцидент был намного серьезнее, чем описали полиция и официальный представитель союзников. Читать далее...

«ТАКОГО ХАОСА В ТАПА ЕЩЕ НЕ БЫЛО» 〉 Местные жители: пьяные солдаты курят и дерутся на территории школы, также нарушают ПДД

Серьезная стычка между британскими солдатами и местными жителями, произошедшая в выходные в Тапа, подняла вопрос о поведении солдат союзников в общественных местах. Сообщений о том, что британские солдаты склонны нарушать общественный порядок в Тапа, пришло много. Читать далее...

Нарва отдала Эстонскую гимназию государству: теперь ее ждут два переезда

В понедельник в Нарвской эстонской гимназии министр образования Лийна Керсна и мэр города Катри Райк подписали договор о передаче этого учебного заведения от города государству. С 1 сентября единственная эстоноязычная школа Нарвы перейдет в прямое подчинение Министерства науки и образования, а немного позже все учителя и ученики временно покинут здание. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 295 жителей Эстонии, шестеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5893 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 295, то есть 5% от общего количества. Читать далее...

Жители новых домов в будущем лишатся льготы на парковку в центре Таллинна