Язык как первооснова
Чем ближе день местных выборов, тем жарче становятся споры о судьбе русской школы в Эстонии, как всегда, в привычном формате: «Слона-то я и не приметил». Слон этот называется эстонский язык.
Чем ближе день местных выборов, тем жарче становятся споры о судьбе русской школы в Эстонии, как всегда, в привычном формате: «Слона-то я и не приметил». Слон этот называется эстонский язык.
Борьба идет не за сохранение русской школы как таковой, а за сохранение русской школы советского образца, дух и нравы которой не выветрились из здешних школ, несмотря на все ухищрения властей со стандартом 60:40 и нормативами В1, В2, С1. Разумеется, какую-то пользу все эти приемы, языковое погружение включая, приносят, однако сводятся они к ломке сложившихся стереотипов, а не к формированию нужных стереотипов уже на раннем этапе их зарождения. Именно этой цели должна послужить единая школа, переход к которой намечено завершить к 2035 году, а это значит, что большинство «жертв» единой школы еще даже не родились. Отношение к языку, вернее, к языкам меняется уже сейчас, поэтому не стоит удивляться, если русскоязычные выпускники гимназии (основной школы?) будут к тому времени свободно владеть по меньшей мере тремя языками: эстонским – для полноценной жизни в Эстонии, русским – для дома, друзей и поездок на историческую родину, английским – для поездок по белу свету.
Легко ли добиться этого? Конечно, нет. О кадрах, методиках, противниках писалось уже много, однако главной психологической проблемой может стать несостыковка неуправляемой массы эстоно- и русскоязычных учеников, не говоря уже об их родителях. Без трений во время притирки не обойтись, но у этого процесса есть и положительная сторона: у русскоязычных учеников поубавится растерянности и отчужденности, а у эстоноязычных – замкнутости и скрытности, т.е. начнется приведение к общему знаменателю. Качество народа Эстонии поддается изменению к лучшему, поэтому русскоязычные учащиеся смогут ясней представить, где они на самом деле живут и что вокруг происходит, а эстоноязычные научатся не смотреть на мир только глазами крошечного народа.
В России такой процесс унификации называют социальной адаптацией, у нас это одна из разновидностей интеграции. Именно из такой смеси можно приготовить раствор, который поможет найти общий язык и взаимопонимание с Россией, когда там, да и у нас в чем-то тоже, наступят новые времена. Если Эстонии удастся реализовать проект единой школы, т.е. начать путь к формированию единого народа, то расширятся возможности не только приграничного сотрудничества с Россией, где у нас и так все неплохо, но и по ряду других направлений. Правда, до всего этого надо еще дожить.
Одно из таких направлений – договориться с Москвой, какой могла бы быть русская школа в Эстонии, устраивающая обе стороны. Эстония уже не раз предлагала открыть здесь парочку русских гимназий в формате Английского колледжа или Французского лицея, но Россия пока на это не реагирует. Причина понятна: нынешнюю власть России интересует не русская школа, а дестабилизация обстановки в стране. За примерами далеко ходить не надо: «Спутник» ведь подселили к нам не для добрых дел, а чтобы поддерживал разобщенность здешнего общества. Когда эта разобщенность рассосется, а это, как видно по свежему мониторингу интеграции, уже происходит за счет расширения ареала эстонского языка и сближения языковых сообществ, тогда прекратятся и разговоры о печальной участи русской школы в Эстонии.
Великий русский язык заслуживает лучшей доли, чем быть только игрушкой в руках непонятливых политиков, поэтому новая Россия наверняка озаботится спасением имиджа русского языка, чтобы его не пугались и избегали, а ценили и уважали как залог успеха и процветания подобно тому, как это произошло с английским языком. Английский стал всемирным языком не вследствие навязывания - в Эстонии, где среди молодежи им владеют чуть ли не все, ведь один только Английский колледж! В какой-то момент и в Москве догадаются, что поддержание репутации русского языка немыслимо на обломках прежней системы, а значит, придется уточнить цель русской школы в бывших советских республиках. Сегодняшние русские школы появились в Эстонии не по воле местных властей и населения, поэтому учредителям этих школ не помешало бы задуматься над их местом и роли в теперь уже независимых странах.
Эстонский язык, конечно, не великий язык, но это язык, на котором держится эта страна и живущий здесь народ. Действующая Конституция учит, что Эстонское государство призвано «обеспечить сохранность эстонской нации, языка и культуры на века», но мы-то знаем, что происходит с нацией: в прошлом году естественная убыль населения составила 2602 человека, а иммиграция превысила эмиграцию на 3782 человека, за счет чего население страны и увеличилось в 2020 году на 1179 человек, а всего с 2015 года на 16 797 человек. Понятно, куда ведет этот путь при естественной убыли не ниже 1300 единиц в год (в прошлом году даже в два раза больше) и положительном сальдо миграции, поэтому идею эстонской нации рано или поздно придется дополнять и править.
Немало неясности и в ситуации с культурой, ибо что тут имеется в виду – понять невозможно. Ведь не Певческие же только праздники, исполняемые раз в пятилетку? Вероятно, подразумеваются какие-то традиции, обычаи, нравы, которые подвержены изменению во времени. В перечне Конституции единственным неизменным понятием («на века») выступает только литературный эстонский язык, который лишь на столетие моложе литературного (пушкинского) русского языка. С Россией мы боремся именно за легализацию территории господства эстонского языка, находящейся за пределами Российского государства, ибо хотя с годами «эстонская нация» и станет более многослойной, чем сейчас, – все равно это будут носители эстонского языка, заинтересованные в его сохранении если не на века, то хотя бы до появления какого-то общемирового языка.