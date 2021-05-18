Язык как первооснова

Борьба идет не за сохранение русской школы как таковой, а за сохранение русской школы советского образца, дух и нравы которой не выветрились из здешних школ, несмотря на все ухищрения властей со стандартом 60:40 и нормативами В1, В2, С1. Разумеется, какую-то пользу все эти приемы, языковое погружение включая, приносят, однако сводятся они к ломке сложившихся стереотипов, а не к формированию нужных стереотипов уже на раннем этапе их зарождения. Именно этой цели должна послужить единая школа, переход к которой намечено завершить к 2035 году, а это значит, что большинство «жертв» единой школы еще даже не родились. Отношение к языку, вернее, к языкам меняется уже сейчас, поэтому не стоит удивляться, если русскоязычные выпускники гимназии (основной школы?) будут к тому времени свободно владеть по меньшей мере тремя языками: эстонским – для полноценной жизни в Эстонии, русским – для дома, друзей и поездок на историческую родину, английским – для поездок по белу свету.

Дорогу осилит идущий

Легко ли добиться этого? Конечно, нет. О кадрах, методиках, противниках писалось уже много, однако главной психологической проблемой может стать несостыковка неуправляемой массы эстоно- и русскоязычных учеников, не говоря уже об их родителях. Без трений во время притирки не обойтись, но у этого процесса есть и положительная сторона: у русскоязычных учеников поубавится растерянности и отчужденности, а у эстоноязычных – замкнутости и скрытности, т.е. начнется приведение к общему знаменателю. Качество народа Эстонии поддается изменению к лучшему, поэтому русскоязычные учащиеся смогут ясней представить, где они на самом деле живут и что вокруг происходит, а эстоноязычные научатся не смотреть на мир только глазами крошечного народа.

Великий русский язык заслуживает лучшей доли, чем быть только игрушкой в руках непонятливых политиков.

В России такой процесс унификации называют социальной адаптацией, у нас это одна из разновидностей интеграции. Именно из такой смеси можно приготовить раствор, который поможет найти общий язык и взаимопонимание с Россией, когда там, да и у нас в чем-то тоже, наступят новые времена. Если Эстонии удастся реализовать проект единой школы, т.е. начать путь к формированию единого народа, то расширятся возможности не только приграничного сотрудничества с Россией, где у нас и так все неплохо, но и по ряду других направлений. Правда, до всего этого надо еще дожить.

Русская школа в Эстонии