Школы и детсады получат к новому учебному году экспресс-тесты на 850 000 евро
В августе Министерство образования отправит в школы и детские сады экспресс-тесты на новый учебный год на общую сумму 850 000 евро, передает rus.err.ee.
В августе Министерство образования отправит в школы и детские сады экспресс-тесты на новый учебный год на общую сумму 850 000 евро, передает rus.err.ee.
"Прежде чем составить план использования и распределения, мы ждем в ближайшее время готовящийся научными работниками обзор, какая практика тестирования будет наиболее эффективной - когда, где и как часто проводить тесты", - пояснил вице-канцлер Министерства образования Пярт-Эо Раннап.
Одной из школ, опробовавших экспресс-тесты, был Таллиннский английский колледж (TIK), который раздал экспресс-тесты для тестирования ученикам 4, 9 и 11 классов.
Отзывы про тестирование в TIK были обнадеживающими - почти все участвовавшие в тестировании ученики согласились делать тесты снова. Руководство по использованию тестов ученикам было понятно, и большинство из них ответили, что делать тест было легко.