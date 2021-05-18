В Кесклинне идет строительство новых велопарковок

«Вчера были установлены пять креплений фирмы Bikeep на велопарковке рядом с автобусной остановкой по адресу Пярнуское шоссе, 82. Сегодня десять аналогичных элементов были установлены на велопарковке рядом со стадионом Калев. Следующими буду построены велопарковки в Полицейском парке, парках Фальги и Туви, каждая из которых будет оснащена креплениями для пяти велосипедов», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Кроме этого, в сотрудничестве с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства велопарковки будут установлены рядом с центром Forum, неподалеку от горки Мусумяги и рядом с Управой района Кесклинн по адресу Нунне, 18.

Летом в ходе ремонта улицы Татари будет построена парковка рядом с магазином Rimi по адресу Татари, 64, которая будет оснащена десятью креплениями фирмы Extery.