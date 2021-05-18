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Недавний инцидент на границе между Азербайджаном и Арменией, когда азербайджанские военные зашли на армянскую территорию, чуть было не привел к самой серьезной эскалации в регионе после 44-дневной войны за Нагорный Карабах, закончившейся победой Азербайджана. Почему это стало возможным?

Недавний инцидент на границе между Азербайджаном и Арменией, когда азербайджанские военные зашли на армянскую территорию, чуть было не привел к самой серьезной эскалации в регионе после войны за Нагорный Карабах, закончившейся победой Азербайджана. Почему это стало возможным?

30 лет после распада СССР Армения и Азербайджан не имели возможности начать демаркацию границ. После прекращения огня в Карабахском конфликте в 1994 году большую часть западной границы Азербайджана контролировали армянские силы.

Демаркация началась только после окончания 44-дневной войны в Карабахе в 2020 году, по договоренности, достигнутой с участием России.

Стороны говорят об использование GPS навигации и географических карт, но это не спасает от напряженности и инцидентов.

"Черное озеро"

12 мая, если верить данным армянской стороны, азербайджанские военные продвинулись вглубь территории Армении на 3,5 километра, взяв под полный контроль территорию вокруг небольшого озера (называется "Черным озером" на армянском и азербайджанском языках) на границе между двумя странами.

Карта армяно-азербайджанской границы. ФОТО: BBC

На следующий день и.о. премьер министра Армении Никол Пашинян заявил, что в Сюникской и Гегаркуникской областях находятся около 250 азербайджанских военных, а Минобороны Армении потребовало вывести азербайджанские войска. МИД Армении обвинил Азербайджан в провокации.

"13 мая вооруженные силы Азербайджана, опять же под предлогом "корректировки границ", осуществили очередную провокацию против суверенной территории Республики Армения, пытаясь обеспечить позиционное продвижение в приграничных районах Варденис и Сисиан, - говорится в заявлении МИДа Армении. - В обоих случаях в результате действий Вооруженных сил РА продвижение было остановлено, азербайджанской стороне предъявлено требование немедленно покинуть территорию и вернуться на исходные позиции".

В ночь на 14 мая президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска из приграничного района Армении и выразил солидарность с армянским народом. Он опубликовал свой призыв на армянском языке на своей странице в Facebook.

Уже 14 мая Армения официально попросила военной помощи у союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с предполагаемым проникновением азербайджанских военных на территорию страны, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил помощи у президента России.

Согласно позиции МИД Азербайджана, страна "занимается усилением безопасности на границе, и это происходит на основе имеющихся у Баку и Еревана карт. Азербайджан уважает суверенность границ, территориальную целостность и неприкосновенность", а ранее азербайджанские пограничники не могли занять территории вокруг озера из-за тяжелых сезонных климатических условий.

На следующий день начались переговоры с привлечением российских миротворцев, которые находятся в этой зоне по договору от 9 ноября прошлого года, положившему конец войне.

Дипломаты США и Евросоюза выразили беспокойство ситуацией на границе: инцидент стал темой телефонного разговора советника по национальной безопасности США Джейка Салливана и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Нечеткая граница и сложная местность

После развала СССР, входившие в его состав республики в основном получили четкие границы, с пограничниками, таможней и точными картами.

Но в случае с Азербайджаном и Арменией этого не произошло. В первые же годы независимости между странами шла война в Карабахе, в результате которой как сам Карабах, так и территории Азербайджана вокруг, него оказались под контролем армянских сил.

В 1994 году было заключено соглашение о прекращении огня и между странами шли переговоры по урегулированию конфликта при посредничестве ОБСЕ. Но у двух государств не было не только четко обозначенных границ, но даже дипломатических отношений.

После того как Азербайджан осенью прошлого года вернул часть утраченных территорий, начался процесс демаркации, который проходит в довольно сложных политических и даже географических условиях.

Доктор географических наук Алексей Гуня в интервью "Кавказскому узлу" рассказал, что вызвавшая спор территория находится в высокогорной местности, где расположено несколько озер, как раз на границе двух стран.

По его словам, на картах генштаба СССР с миллионным масштабом озеро Сев (Гарагель) находится на территории Азербайджана, а на топографических картах более крупного масштаба - большей частью уже на территории Армении. При этом Азербайджан говорит, что руководствуется картами советского генштаба.

В интервью тому же изданию кавказовед и заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков говорит, что одной советской карты, которая бы позволила определить границы Армении и Азербайджана, просто нет. А множество советских карт сильно разнятся и это большая проблема: "Каждая сторона использует выгодную себе советскую карту, чтобы доказать принадлежность какой-то территории. И нет единственной всеми признанной карты, которая бы позволила решить вопрос без споров".

Какова роль России?

С окончания прошлогодней войны Россия с ее военными играет в регионе большую роль. Договор о прекращении боевых действий был подписан между лидерами конфликтующих стран и президентом России Владимиром Путиным, тесно привязав отношения между Баку и Ереваном к Москве.

Границу Армении с Азербайджаном, где проходит демаркация, охраняют российские пограничники. А в Карабахе и Лачинском коридоре (связывающем карабахских армян с Арменией) находятся российские миротворцы. Кроме того Армению связывает с Россией Договор о коллективной безопасности, что позволяет Армении надеяться на защиту в случае нападения.

Лидеры Армении и Азербайджана периодически связываются с Путиным. А за несколько дней до инцидента у Черного озера регион посетил глава МИД России Сергей Лавров, который побывал как в Ереване, так и в Баку, где обсуждал вопрос налаживания отношений между враждующими странами.

В понедельник 17 мая он заявил, что недавняя ситуация на границе уже урегулирована.

"Азербайджанская сторона после того, как этот инцидент произошел, делала заявления, объясняя произошедшее недоразумением и, самое главное, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована. Там никто никогда этим не занимался. Мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе. Мы готовы оказывать им в этом содействие: в предоставлении и картографического материала, и консультационных услуг", - сказал он.

По словам Лаврова, Россия не видит причин нагнетать эмоции по ситуации на границе: "Ни одного выстрела не было произведено, никаких стычек там не происходило. Сели, спокойно стали договариваться о том, как эту ситуацию разрядить, попросили нас о содействии. Наши военные такое содействие оказали, договоренность достигнута. Я не вижу никаких причин для того, чтобы нагнетать эмоции в этом достаточно не рутинном, но во всяком случае спокойно урегулированном вопросе".

В тот же же день пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что "президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей, и сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации на границе".

О важной роли России в постконфликтный период говорят и международные аналитики.

"Почему Азербайджан делает это? Короткий ответ, потому что может. Кто может остановить это? Скорее всего только Россия, но только если это удовлетворяет большую российскую повестку", - написал в своем Твиттере историк Карабахского конфликта Том де Ваал, старший научный сотрудник Центра Карнеги.

По его мнению, ситуация играет на руку оппозиции Армении в лице бывшего президента Роберта Кочаряна: через месяц в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы.

Другой эксперт по карабахскому конфликту, программный директор по Южному Кавказу НКО "Ресурсы примирения", Лоуренс Броерс считает, что инцидент в Сюнике "делает Армению еще более стратегически встроенной в российский режим безопасности".