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На рассвете вторника израильская авиация продолжила наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в результате чего разрушены еще два здания, в которых размещались штабы и офисы группировки, заявили в Армии обороны Израиля.

Полиция. ФОТО: Reuters

Во вторник в Иерусалиме, у Дамасских ворот Старого города, произошли столкновения демонстрантов с израильской полицией. На девятый день конфликта на Палестинских территориях, в населенных арабами городах, в частности, на Западном Берегу, а также в Восточном Иерусалиме начались забастовки.

После короткого перерыва Израиль продолжил бомбардировки Газы, а палестинские боевики - ракетные обстрелы израильской территории.

Израильское руководство заявляет, что продолжит операцию, чтобы уничтожить военный потенциал вооруженных отрядов ХАМАС и "Исламского джихада" (организация запрещена в России). Тем временем США и другие мировые державы призывают остановить взаимные обстрелы.

Обмен ударами

На рассвете вторника израильская авиация продолжила наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в результате чего были разрушены еще два здания, в которых размещались штабы и офисы группировки, заявили в Армии обороны Израиля.

Разрушения в Газе. ФОТО: Reuters

Ракетные обстрелы израильских территорий боевиками ХАМАС и "Исламского джихада" продолжаются. Жители ближайших к сектору Газа городов продолжают часами сидеть в бомбоубежищах.

Двое израильтян убиты, семь ранены в результате ракетного обстрела из Газы прилегающих к анклаву районов, сообщило радио Kan.

Израильская полиция сообщает, что в Израиле в результате обстрела с территории сектора Газа погибли двое рабочих из Таиланда. Несколько тайских рабочих упаковочного завода на юге Израиля были ранены.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения сектора Газа, за первую неделю конфликта погибли по меньшей мере 212 мирных палестинцев, более 100 из них - женщины и дети. Израильские медики сообщают о более чем 10 погибших израильтянах, включая двоих детей.

Более 50 тыс. палестинцев лишились своих домов из-за авиаударов Израиля, которые разрушили или сильно повредили почти 450 зданий в секторе Газа, сообщили в ООН.

Удар по Газе. ФОТО: Getty Images

Правозащитная группа Amnesty International заявила, что авиаудары Израиля по жилым зданиям могут быть приравнены к военным преступлениям.

"Израильские силы продемонстрировали шокирующее пренебрежение к жизни палестинских мирных жителей, нанеся удары по жилым домам, в результате чего погибли целые семьи", - утверждают в организации.

Израильские власти заявляют, что целями их военных являются боевики и инфраструктура ХАМАС и что прилагаются все усилия для минимизации жертв среди мирного населения.

По данным израильского командования, около 150 человек из всех погибших в Газе были боевиками ХАМАС. Сама группировка информации о жертвах в своих рядах не дает.

47 тыс. палестинцев нашли убежище в 58 школах при ООН в секторе Газа. В ВОЗ опасаются, что из-за тесноты там может начаться вспышка коронавируса. В организации также говорят об отсутствии необходимых лекарств.

Разрушенный жилой дом в Ашдоде. ФОТО: Getty Images

Поздно вечером в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция "Страж стен" продолжится столько, сколько будет необходимо для обеспечения безопасности граждан страны.

В телефонном разговоре с Нетаньяху президент США Джо Байден высказался за прекращение огня между сторонами. Это стало первым упоминанием перемирия в официальных заявлениях США с начала обострения конфликта.

Байден также сообщил, что Белый дом ведет переговоры с Египтом и рядом других стран региона с целью выработать план по прекращению насилия.

Пустые призывы?

Нынешняя эскалация палестино-израильского конфликта - самая интенсивная с 2014 года.

Пуск ракеты ХАМАС. ФОТО: Getty Images

По данным израильской армии, за первую неделю конфликта ее авиацией были атакованы 820 различных целей, некоторые по нескольку раз. Для сравнения - за весь прошлый год ударам в Газе подверглись 180 объектов.

Также за первую неделю по территории Израиля было выпущено более 3150 ракет, в то время как за весь 2019 год было зафиксировано 2045 пусков.

Совет Безопасности ООН провел уже несколько экстренных совещаний, но пока ограничился призывами к прекращению огня.

Подозрительный дрон

Рано утром во вторник израильские силы сбили неизвестный дрон, замеченный на границе Израиля и Иордании. Кем и с какой целью был запущен аппарат, израильские военные не сообщают.

Иордания - одна из двух стран Ближнего Востока (наряду с Египтом), уже много лет назад подписавших с Израилем мирное соглашение. Документ был подписан покойным королем Хуссейном в 1994 году. Однако симпатии иорданцев в арабо-израильском конфликте всегда были на стороне палестинцев.

В 2020 году усилиями тогдашнего президента США Дональда Трампа еще несколько арабских стран нормализовали отношения с Израилем: Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан и Марокко.