Скончался легендарный эстонский мотогонщик Лембит Теэсалу

Родившийся 29 июля 1945 года в Падизе Харьюского уезда Теэсалу начал заниматься мотоспортом в 1961 году в клубе «Трудовые резервы» под началом тренера Йоханнеса Томсона, сообщила BNS Федерация мотоспорта Эстонии.

Двумя годами позже он стал чемпионом СССР среди юниоров по кольцевым гонкам на мотоциклах с объемом двигателя 50 куб. см.

В 1965-1985 годах Теэсалу был самым успешным гонщиком в СССР, он участвовал в кольцевых гонках, завоевав 30 медалей в четырех различных классах, из них 21 золотую, а также закрепив за собой рекордное количество побед на этапах — 56.

В 1970 году на Пятой всесоюзной спартакиаде по техническим видам спорта Теэсалу выиграл соревнования в классе гоночных мотоциклов с объемом двигателя 350 куб см, а на двух следующих спартакиадах завоевал три призовых места, получив четыре золотые медали и став самым успешным гонщиком-кольцевиком.

Много лет Лембит Теэсалу был членом сборной СССР по кольцевым мотогонкам, в серии стартов на кубок Дружбы социалистических стран был удостоен серебряной медали в классе 125 куб см.

В серии стартов на кубок Восточной Европы Теэсалу был чемпионом в течение трех лет. На чемпионатах Эстонии он выиграл 13 золотых медалей в кольцевых гонках, по одной золотой медали в зимних гонках и мотокроссе.

Трижды эстонский мотогонщик становился чемпионом Балтийских стран и выигрывал кубок Эстонии.

Традиционную гонку Kalevi Suursõit Теэсалу в период с 1971 по 2004 годы выигрывал 17 раз, причем дважды — за рулем гоночной «формулы». Теэсалу стал единственным в Эстонии спортсменом, одерживавшим победы в этой серии гонок как в седле мотоцикла, так и за рулем гоночного болида.

Норматив мастера спорта СССР он выполнил в 1967 году, а чемпионский титул завоевал в 1978 году. Трижды — в 1977, 1979 и в 1983 году Лембита Теэсалу чествовали как лучшего спортсмена в технических видах спорта в Эстонии.