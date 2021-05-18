Запись на вакцинацию по телефону и на Портале пациента будет временно приостановлена

Как итог, в электронную регистратуру не смогли попасть и те, кому нужно было распечатать справку или записаться на прием к врачу.

"Я думаю, что уже сегодня вечером, после того, как будут разобраны все свободные времена, все, кто хотел забронировать время забронируют его, но на этом регистрация на вакцинацию будет закончена. О появлении новых времен на регистрацию мы сообщим. Я хочу всех успокоить, что все кто хочет получить вакцину, не останутся без нее", - сказал руководитель массовой вакцинации Марек Сеэр.