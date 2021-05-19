Галерея ⟩ Частный рай в Испании: подумаешь, каких-то 30 миллионов евро!
Этот великолепный особняк расположен в небольшом и престижном поселке La Quinta de Sierra Blanca под Марбельей, состоящем всего из семи вилл.
Этот великолепный особняк расположен в небольшом и престижном поселке La Quinta de Sierra Blanca под Марбельей, состоящем всего из семи вилл.
К въезду в поселок ведет частная дорога, гарантирующая, что попасть на полностью закрытую территорию с круглосуточной охраной могут только жители и их гости. Впечатляющие ворота XVIII века открывают доступ во внутренний двор, вымощенный камнями в стиле древнеримских дорог.
Площадь дома - 1621 м², площадь земельного участка - 3806 м².
Дом начинается с роскошного двусветного вестибюля с внутренним балконом и купольным потолком. Этажи соединяет лестница, выточенная из одного блока мрамора. В качестве альтернативы лестнице в доме также установлен лифт. На первом этаже - столовая и большая гостиная. На верхнем этаже три большие спальни и просторный салон. Во всех спальнях есть ванные комнаты, а из главной спальни можно попасть в большую гардеробную. В каждой комнате - балкон с панорамным видом.
Атриум с фонтаном добавляет света и свежего воздуха, а из гостиной можно зайти в большой пышный сад. У бассейна находится домик с обеденной зоной, ванной комнатой и гардеробной. На нижнем уровне замечательного особняка расположен кинотеатр, винный погреб и комната отдыха с бассейном. Также на этом уровне находятся комнаты для персонала с отдельным входом.
Дом построен с использованием самых изысканных материалов и архитектурных решений. Система отопления обеспечивает подачу горячей воды. Есть и большой гараж на четыре машины.
Цена недвижимости - 30 млн евро. С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.