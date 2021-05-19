Фото ⟩ Очаровательный дом ждет покупателя в семи километрах от Тарту

На первом этаже двухэтажного дома находятся гостиная с большой кухней, спальня, сауна, туалет, хозяйственное и подсобное помещения. Кроме того, на первом уровне есть одна закрытая и две открытые террасы. На втором этаже - три спальни и ванная комната.

Милый дом в семи километрах от Тарту. ФОТО: KV.EE

Во внутренней отделке дома обращают на себя внимание натуральные материалы и светлые тона. Стены оштукатурены с помощью натуральных экологических материалов - глиняной и творожной штукатурки, а полы из натурального дуба.

Милый дом в семи километрах от Тарту. ФОТО: KV.EE

Для обогрева дома используется геотермальный тепловой насос, а в качестве дополнительного отопления - камин. В доме установлены и два дополнительных воздушно-тепловых насоса, которые также используются для охлаждения помещений в жаркую погоду.

Милый дом в семи километрах от Тарту. ФОТО: KV.EE

К деревянному дому, построенному в 1998 году, в 2017 году была сделана пристройка. В том же году был отремонтирован весь дом. На участке площадью 1727 м2 также есть дровяной сарай, романтический летний домик, застекленный парник и два прекрасных домика для игр.

Милый дом в семи километрах от Тарту. ФОТО: KV.EE