Узнайте, почему нельзя убивать пауков
Люди боятся пауков, заползших в дом, и стараются убить их при первой же возможности. Kodustiil узнал, почему этого ни в коем случае нельзя делать.
Люди боятся пауков, заползших в дом, и стараются убить их при первой же возможности. Kodustiil узнал, почему этого ни в коем случае нельзя делать.
Американский ученый-энтомолог Мэтт Бертон из университета Северной Каролины объяснил в интервью порталу Big Think, что пауки играют очень важную роль в экосистеме наших жилых помещений.
По словам Бертона, вполне понятно, почему люди боятся пауков: у них неприятный вид и много ног, они странно передвигаются, но подавляющее большинство известных в природе видов совершенно безвредны для человека. Ученый утверждает, что пауки еще больше боятся людей, чем люди их, и имеют на это веские основания.
Однако если пауки не вызывают у вас паники, оставьте их в покое, советует Бертон. Пусть живут!