Узнайте, почему нельзя убивать пауков

Например, они поедают мелких насекомых-вредителей, которые досаждают людям: мух и комаров. Поэтому, убив паука, вы без причины уничтожаете полезное насекомое и сохраняете жизнь вредителям.

По словам Бертона, вполне понятно, почему люди боятся пауков: у них неприятный вид и много ног, они странно передвигаются, но подавляющее большинство известных в природе видов совершенно безвредны для человека. Ученый утверждает, что пауки еще больше боятся людей, чем люди их, и имеют на это веские основания.