Ср, 19.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Узнайте, почему нельзя убивать пауков

Паук ФОТО: Jassu Hertsmann

Люди боятся пауков, заползших в дом, и стараются убить их при первой же возможности. Kodustiil узнал, почему этого ни в коем случае нельзя делать. 

Американский ученый-энтомолог Мэтт Бертон из университета Северной Каролины объяснил в интервью порталу Big Think, что пауки играют очень важную роль в экосистеме наших жилых помещений. 

Например, они поедают мелких насекомых-вредителей, которые досаждают людям: мух и комаров. Поэтому, убив паука, вы без причины уничтожаете полезное насекомое и сохраняете жизнь вредителям.  

По словам Бертона, вполне понятно, почему люди боятся пауков: у них неприятный вид и много ног, они странно передвигаются, но подавляющее большинство известных в природе видов совершенно безвредны для человека. Ученый утверждает, что пауки еще больше боятся людей, чем люди их, и имеют на это веские основания.  

Но если вы все-таки не выносите пауков, изловите забравшееся в ваш дом насекомое и выбросите наружу. Паук уцелеет и найдет себе новый дом. 

Однако если пауки не вызывают у вас паники, оставьте их в покое, советует Бертон. Пусть живут! 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back