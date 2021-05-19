На прошлой неделе в Эстонию чаще всего коронавирус завозили из России, Швеции и Финляндии
На прошлой неделе в Эстонии было выявлено 49 случаев заражения коронавирусом, связанных с поездками за границу, пишет Rus.ERR.
На прошлой неделе в Эстонии было выявлено 49 случаев заражения коронавирусом, связанных с поездками за границу, пишет Rus.ERR.
По данным Департамента здоровья, 16 человек, у которых диагностировали коронавирус, прибыли из России, по 6 - из Швеции и Финляндии.
Из Украины прибыли 5, из Турции - 4, из ОАЭ, Египта и Германии - по 2 пассажира, у которых выявили заражение Covid-19.
По одному пассажиру с коронавирусом прибыло из Коста-Рики, Испании, Греции, Латвии, Норвегии и Великобритании.
Всего за минувшую неделю в Эстонии зарегистрировали 1870 случаев заражения коронавирусом, "завезенными" оказались 2,7% из них.