Из-за проблем с поставками стоимость стройматериалов резко возросла
Глобальный дефицит сырья и задержки с поставками от субподрядчиков привели к нехватке строительных материалов и росту цен на эту группу товаров, пишет Rus.ERR.
Глобальный дефицит сырья и задержки с поставками от субподрядчиков привели к нехватке строительных материалов и росту цен на эту группу товаров, пишет Rus.ERR.
Ситуация на рынке нестабильная, и в некоторых товарных категориях цены могут меняться каждые несколько часов.
По словам исполнительного директора Decora Эйке Тубли-Мюйр, в начале строительного сезона спрос на стройматериалы всегда повышается, и производители учитывают это в своих планах, однако сейчас магазинам сложно закупать любые материалы: например, самые большие проблемы возникли с поставками минеральной ваты, пенопласта и строительных блоков.
Если в прошлые годы цены на материалы весной увеличивались на 3-4%, то в этом году некоторые товары подорожали почти наполовину. По словам Тубли-Мюйр, для стройматериалов общего назначения обычным сейчас является увеличение цены на 20-30%.
Директор по маркетингу Bauhof Маарья-Лийз Тоомик подтвердила, что с таким давлением на цены сектор не сталкивался уже давно.