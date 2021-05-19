Из-за проблем с поставками стоимость стройматериалов резко возросла

Ситуация на рынке нестабильная, и в некоторых товарных категориях цены могут меняться каждые несколько часов.

По словам исполнительного директора Decora Эйке Тубли-Мюйр, в начале строительного сезона спрос на стройматериалы всегда повышается, и производители учитывают это в своих планах, однако сейчас магазинам сложно закупать любые материалы: например, самые большие проблемы возникли с поставками минеральной ваты, пенопласта и строительных блоков.

Если в прошлые годы цены на материалы весной увеличивались на 3-4%, то в этом году некоторые товары подорожали почти наполовину. По словам Тубли-Мюйр, для стройматериалов общего назначения обычным сейчас является увеличение цены на 20-30%.