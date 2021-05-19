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По меньшей мере 8тыс. человек перебрались по морю в испанский анклав Сеута из Марокко за последние два дня.

По меньшей мере восемь тысяч мигрантов перебрались за последние два дня из Марокко в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки. Подобного наплыва беженцев за столько короткий срок здесь еще не видели. Чтобы предотвратить кризис, на охрану границы направлены военные.

По словам испанских властей, мигранты, среди которых около полутора тысяч подростков, смогли проплыть вокруг пограничных барьеров, выдвинутых в море, или добраться по суше во время отлива.

Испания уже выслала обратно около четырех тысяч человек, но не стала депортировать несовершеннолетних. Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал восстановить порядок в анклаве.

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Испанские анклавы Сеута и Мелилья притягивают мигрантов из Африки, как магниты. В помощь пограничникам на заставе Тарахаль на самую южную оконечность анклава были направлены военные подразделения.

По словам министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласки, в Сеуте, где проживает всего около 80 тыс. человек, обычно работает 1100 пограничников, но теперь этот отряд усилен за счет 200 военных и 200 полицейских.

Позже днем марокканские службы безопасности в пограничном городе Фридек вынуждены были применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу мигрантов, собравшихся у пограничного забора.

Премьер-министр Испании Педро Санчес был вынужден отменить свой визит в Париж, где он планировал принять участие в саммите, на котором как раз обсуждается финансовая помощь Африке. Вместо этого ему теперь приходится иметь дело с кризисом в Сеуте. Премьер уже пообещал действовать максимально твердо, чтобы восстановить порядок в анклаве.

В другой пограничный анклав - Мелилью - во вторник со стороны марокканской границы проникло 86 мигрантов.

Власти Марокко отозвали посла страны в Испании на родину для консультаций на фоне осложнения ситуации вокруг этого испанского анклава.

Граница не на замке

Однако в Мелилье построено внушительное пограничное заграждение, и службы безопасности смогли сдержать несколько сотен мигрантов, бросавших в пограничников камни.

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По словам испанских чиновников, содействие испанским пограничникам оказали и их марокканские коллеги.

В Сеуте ситуация была иной: там марокканские пограничники пассивно наблюдали, как мигранты вплавь пересекают границу с испанским анклавом.

Мигранты в большинстве своем были молодыми людьми, однако встречались и целые семьи. Многие воспользовались надувными лодками и спасательными кругами.

Мигранты начали прибывать в Сеуту в понедельник около двух часов ночи по местному времени. Однако основной наплыв случился уже днем. По меньшей мере один человек утонул, пытаясь пересечь границу по воде.

В апреле около ста мигрантов уже добирались до КПП Тарахаль, однако большинство из них было отправлено обратно, за исключением 30 подростков, чей возраст определили медики.

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Анклавы Сеута и Мелилья находятся под испанским правлением с XVII века, хотя Марокко и претендует на них. Эти портовые города служат единственными наземными пограничными пунктами между Европой и Африкой. У анклавов полуавтономный статус, как у некоторых регионов материковой Испании.

Приток мигрантов происходит на фоне возобновившейся напряженности вокруг территории Западной Сахары, которая до 1975 года была оккупирована Испанией, а потом аннексирована Марокко.

С тех пор там продолжаются распри между марокканскими властями и коренным населением, объединенным во Фронт ПОЛИСАРИО, военно-политическую организацию, действующую в Западной Сахаре. ООН признаёт Фронт ПОЛИСАРИО в качестве легитимного представителя народа Западной Сахары.

Анализ: Западная Сахара как яблоко раздора

Корреспондент Би-би-си в Мадриде Гай Хеджкоу

В апреле Испания позволила председателю Фронта ПОЛИСАРИО Брагиму Гали пройти у себя в стране курс лечения от коронавируса. Фронт ПОЛИСАРИО борется за суверенитет Западной Сахары от Марокко, которая оккупировала эту территорию.

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Неудивительно, что власти Марокко гневно отреагировали на такой шаг Испании и предупредили ее о "последствиях".

И хотя министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес заявила, что ей ничего не известно о том, что Марокко использует приграничный вопрос для оказания политического давления на Мадрид, многие расценивают события понедельника, когда марокканские пограничники даже не пытались останавливать мигрантов, как свидетельство именно таких ответных действий.

Все это может усложнить обычно слаженную работу двух соседей по сдерживанию нелегальной миграции. Впрочем, Испания уже заявила, что после переговоров с марокканской стороной она репатриировала половину проникших на ее территорию мигрантов.

Подавляющее большинство перебравшихся в Сеуту были марокканцами. В последние годы полиция борется с миграцией из стран севернее Сахары, что заставляет мигрантов искать обходные пути, в частности, через Атлантику на Канарские острова.

По данным пограничной службы Евросоюза Frontex, в этом году резко возросло и число нелегальных иммигрантов, прибывающих со стороны Марокко на Канарские острова.

В большинстве случаев жители стран Северной Африки совершают свои опасные путешествия на утлых суденышках, и многие при этом тонут.