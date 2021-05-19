Коронавирус подтвержден у 257 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4789 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 257, то есть 5,4% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4789 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 257, то есть 5,4% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 111 человек. В Харьюмаа 86 новых случаев приходится на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 57, в Пярну- и Тартумаа — по 20, в Валгамаа — 16, в Пыльвамаа — шесть, в Ярвамаа — пять, в Йыгева- и Ляэне-Вирумаа — по четыре, в Ляэнемаа — три, на Сааремаа, в Валга- и Вильяндимаа — по два, в Рапламаа — один новый случай. На Хийумаа заражений не выявлено. В случае четырех положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 291,5 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 6,3% от общего количества сделанных тестов.
За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 204 пациента. Средний возраст госпитализированных — 67 лет.
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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 413 070 человек, курс вакцинации завершен у 183 300 человек
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 413 070 человек, из которых у 183 300 человек курс вакцинации завершен. За сутки была введена 7921 доза. В общей сложности было введено 586 250 доз вакцины.
С 17 мая запись на вакцинацию против COVID-19 будет открыта для всех желающих в возрасте от 16 лет. Новые свободные места для прохождения вакцинации будут добавляться в электронную регистратуру по мере поступления вакцины.
В понедельник вечером в электронную регистратуру будет добавлено около 25 000 свободных мест для прохождения вакцинации. Большая часть из них приходится на июнь, а в дальнейшем места будут добавляться по мере поступления вакцины.
Организаторы вакцинации просят население запастись терпением: поначалу количество свободных мест будет меньше количества желающих, однако в последующие несколько недель поставки вакцины увеличатся, и в течение мая — июня сделать первую прививку смогут все желающие.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 276 322 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 6785 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 83.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Ситуация улучшается, но опасность еще не миновала
Показатели заражения коронавирусом начали снижаться, также уменьшается количество пациентов с коронавирусом, нуждающихся в стационарном лечении. Однако уровень заражаемости коронавирусной инфекцией по-прежнему очень высок. Именно поэтому все мы должны приложить усилия, чтобы ситуация продолжала улучшаться, и мы могли постепенно начать возвращение к нормальной жизни.
Ввиду очень высокой опасности заражения даже в хорошую погоду рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими людьми, избегать собраний и вечеринок, носить маску в помещении. Даже с малейшими симптомами следует пройти тестирование, а в случае заболевания или близкого контакта с больным — оставаться дома.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.