В Apple сообщили, что наушники и колонки компании не поддерживают формат Lossless, который скоро появится в сервисе Apple Music

Как сообщили в Apple изданию The Verge , беспроводные наушники AirPods и AirPods Pro используют для подключения к источнику звука технологию Bluetooth, а для сжатия проигрываемых файлов применяется кодек AAC, который, как отмечает издание, обеспечивает хорошее качество звучания, которое, однако, заметно уступает качеству звучания в формате Lossless. Для решения проблемы Apple необходимо перейти на новый кодек или обеспечить работу наушников через Wi-Fi вместо Bluetooth, но этого в ближайшее время не произойдет.

Представленные в прошлом году наушники AirPods Max поддерживают как беспроводное так и проводное подключение, но даже во втором случае эта модель наушников также не поддерживает формат Lossless, поскольку при подключении при помощи кабеля к 3,5-мм аудиоразъему музыка, проигрываемая в Lossless, преобразуется из цифрового формата в аналоговый, а затем наушники преобразуют ее обратно, что не обеспечивает полноценное звучание в Lossless. При этом продвинутые наушники других компаний могут поддерживать цифровую передачу звука при кабельном подключении через USB-C.