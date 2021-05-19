В Apple сообщили, что наушники и колонки компании не поддерживают формат Lossless, который скоро появится в сервисе Apple Music
17 апреля компания Apple анонсировала обновление стримингового музыкального сервиса: в Apple объявили, что с июня этого года всем подписчикам сервиса станут доступны поддержка "пространственного аудио" Dolby Atmos, и музыка в высококачественном формате Lossless. Однако если оценить звучание песен в Dolby Atmos смогут владельцы всех наушников Apple (AirPods, AirPods Pro и AirPods Max), то преимущества формата Lossless не будут им доступны, пишет Newsru.