Подводные работы у останков «Эстонии» создают прецедент

В понедельник министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус подписала приказ о выделении Центру расследований в области безопасности 1,6 млн евро из правительственного резерва на финансирование подводных исследований парома «Эстония». Уже в марте этого года правительство на кабинетном совещании приняло принципиальное решение выделить на исследование останков парома «Эстония» с помощью подводных роботов три миллиона евро и что столько же выделит Швеция. Первая часть выделенной Эстонией суммы будет использована на заключение договоров и организацию закупок, оставшаяся часть будет потрачена в следующем году, пишет Postimees.