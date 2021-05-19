Ср, 19.05.2021
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Подводные работы у останков «Эстонии» создают прецедент

Рене Арикас. ФОТО: Sander Ilvest/Postimees

В понедельник министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус подписала приказ о выделении Центру расследований в области безопасности 1,6 млн евро из правительственного резерва на финансирование подводных исследований парома «Эстония». Уже в марте этого года правительство на кабинетном совещании приняло принципиальное решение выделить на исследование останков парома «Эстония» с помощью подводных роботов три миллиона евро и что столько же выделит Швеция. Первая часть выделенной Эстонией суммы будет использована на заключение договоров и организацию закупок, оставшаяся часть будет потрачена в следующем году, пишет Postimees.

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Глава Центра расследований в области безопасности Рене Арикас заявил, что нынешняя задача центра — провести первоначальную оценку и определить, по-прежнему ли соответствуют действительности выводы заключительного отчета комиссия по расследованию причин крушения парома (JAIC). Ведущей страной нового расследования является Эстония, члены комиссии - из Эстонии, Швеции и Финляндии.

«Официальное название того, чем мы будем заниматься, — это первоначальная оценка. Исследование должно определить причины возникновения ранее неизвестной пробоины в корпусе», - описал Арикас цель подводных работу у «Эстонии». Работа комиссии сосредоточится только на имеющихся на судне повреждениях и том, как они могли образоваться. Проверка других версий и теорий в задачи комиссии не входит.

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