Фото ⟩ Cколько стоят квартиры в домах, где жили Хрущев и Толстой

Сейчас в Москве на продажу выставлено около 800 различных объектов в дореволюционных и доходных домах, подсчитали в «Авито Недвижимости» по просьбе «РБК Недвижимости». Все они расположены в пределах Садового кольца.

«Большинство квартир, выставленных на продажу в бывших доходных домах, на сегодняшний день относятся к элитному сегменту. Помимо неоспоримого преимущества в виде выгодного расположения в историческом центре города, объекты в дореволюционных зданиях, как правило, привлекают своим уникальным дизайном и продаются полностью или частично укомплектованными и готовыми к заселению», — говорит руководитель направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

«Цена зависит от расположения, видовых характеристик и состояния самого здания — некоторые объекты в Москве реставрировались и преобразовывались в премиальные клубные дома, а где-то был выполнен капитальный ремонт с полной заменой коммуникаций. Но в целом цены на такие объекты выше средних цен по рынку вторичной недвижимости подобного уровня», — объясняет Закирьянов.

Дороже всего стоят квартиры в доходных домах, которые стали объектами редевелопмента и сейчас реализуются как элитное жилье современного уровня, но с историей.

Генеральный директор агентства элитной недвижимости Tweed Ирина Могилатова приводит в качестве примера таких объектов ЖК «Дом Гельриха» и «Пречистенка, 13». «Это очень точечные предложения, по большей части они находятся в закрытых продажах. Цены — от $25 тыс. за квадратный метр», — говорит эксперт.

Что касается квартир, связанных со знаменитостями, то их достаточно.

Дом со львами — здание на Малой Молчановке, 8, оформленное в духе итальянского Ренессанса. Это бывший доходный дом, построенный в 1913–1914 годах для домовладелицы Г. А. Гордон. Вход в дом обозначен тремя крупными фасадными арочными нишами и двумя скульптурами львов с геральдическими щитами.

Здесь в свое время жили писатель Алексей Толстой, поэт Максимилиан Волошин, а посещали дом поэты Сергей Есенин и Марина Цветаева. Сегодня в доме всего 27 квартир площадью от 120 до 340 кв. м. В комнатах — высокие потолки, французские балконы и свободная планировка с эксклюзивной отделкой и лепниной.

Квартира в доме, где когда-то жили Алексей Толстой и Максимилиан Волошин. ФОТО: Avito

На продажу в Доме со львами сейчас выставлена трехкомнатная квартира площадью 114 м2 и стоимостью почти 220 млн рублей, или 2,44 млн евро. Планировка квартиры включает совмещенные с гостиной кухню и столовую, две спальни, гардеробную и прачечную, два санузла и два балкона. В доме выполнено панорамное остекление, окна выходят во внутренний двор.

Бывший доходный дом Шереметева, построенный в 1895–1898 годах, расположен неподалеку от Кремля, в Романовом переулке. Это комплекс жилых зданий в духе французского барокко с элементами эклектики. После Октябрьской революции здание стало называться 5-м домом Советов. В разное время в нем жили известные государственные деятели, военачальники и ученые — первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, маршал Георгий Жуков, академик Николай Вознесенский.

Квартира в бывшем доходном доме в Романовом переулке, где в советское время жили Хрущев и Жуков. ФОТО: Avito

Сегодня стать владельцем квартиры в знаменитом доходном доме Шереметева можно за 140 млн рублей, или 1,55 млн евро. За эту стоимость предлагается четырехкомнатная квартира площадью 163 кв. м на втором этаже. Ее планировка включает холл, гостиную, две спальни, большую кухню и кладовую.