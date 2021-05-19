Фото ⟩ Cколько стоят квартиры в домах, где жили Хрущев и Толстой
В Москве в начале прошлого столетия велось активное строительство доходных домов, жилье в которых сдавалось в аренду. Квартиры были разными — от господских апартаментов, которые сейчас отнесли бы к элитному жилью, до вариантов с койко-местами. Сегодня большинство доходных домов Москвы являются памятниками архитектуры, некоторые из них сохранили при этом свою главную функцию — жилую, в них до сих пор арендуют и покупают квартиры. Realty.rbc выяснил, сколько сегодня стоит недвижимость в бывших доходных домах.