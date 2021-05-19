На прошлой неделе поступили 80 сообщений о побочных эффектах от вакцины

Comirnaty (Pfizer)

На прошлой неделе поступило 56 сообщений.

Неэффективность вакцины описали в 10 сообщениях (девять из них связаны со вспышкой в Социальной центре Карьякюла), когда вакцинированные люди заболели Covid-19, однако течение болезни оказалось легким. В Социальном центре Карьюкюла 24 пожилых клиента показали положительный результат на Covid-19, но симптомов болезни у них не было.

В одном сообщении описали возникновение у 98-летнего пациента опухоли на коже головы, которая появилась в одно время с введением второй дозы. По оценке Департамента здоровья, связь с вакциной здесь маловероятна.

В остальных сообщениях описали согласующиеся с информацией о препарате легкие реакции, которые продолжались несколько дней (в отдельных случаях дольше). Кроме того, сообщили о нарушении чувствительности и болезненности кожи, отеках, нарушениях координации и головокружении, поносе, воспалении миндалин, сухости во рту и повышении уровня сахара в крови, насморке.

Больничный лист потребовался в двух случаях.

Moderna

На прошлой неделе поступили четыре сообщения.

В сообщениях описали возникновение согласующихся с информацией о препарате легких реакциях. Кроме того, сообщили о потере чувствительности и болезненности кожи, поносе, сердцебиении и колебаниях давления, сухости в горле.

Больничный лист потребовался в одном случае.

Vaxzevria (AstraZeneca)

На прошлой неделе поступило 20 сообщений.

В одном сообщении описали возникновение масштабной крапивницы (болезнь кожи, в случае которой тело или отдельные его части на короткий срок покрываются красными волдырями). Реакция возникла через три дня после введения первой дозы и нуждалась в лечении. Пациент выздоравливает.

В одном сообщении описали резкое ухудшение зрения в одном глазу через день после введения второй дозы вакцины. Данные уточняются и сейчас связь с вакциной неясна. Пациент нуждается в лечении.

Остальные сообщения согласуются с имеющейся информацией о препарате, а реакции были несерьезные. Кроме того, описали боль в районе сердца и сердцебиение, боль в груди и затрудненное дыхание, повышение давления, нарушение координации, чувствительности к звукам и свету, зрения, нарушение чувствительности конечностей и боль, нарушение чувствительности лица, появление синяков.

Больничный лист потребовался в восьми случаях.

Поскольку в случае использования разных вакцин известно о появлении редких случаев тромбоцитопении, в случае постоянного появления синяков нужно проконсультироваться со своим семейным врачом, который при необходимости возьмет анализ крови. Также проконсультироваться с семейным врачом нужно в случае, если возникают признаки тромбоза вен. Это может быть отек одной конечности, покраснение кожи и повышение температуры в определенных участках кожи. Если возникший в вене тромб движется к легочной артерии, может возникнуть удушье и нехватка воздуха, боль в груди, кашель, иногда головокружение, слабость и обморочное состояние.

Все вакцины могут вызывать временные реакции (головная боль, температура, усталость и так далее). Это проходит, но может беспокоить. Департамент лекарств напоминает, что перед вакцинацией нужно ознакомиться с инфолистком, чтобы реакции на вакцину были знакомы и не стали сюрпризом.

При необходимости, смягчить реакции можно болеутоляющим или приложить холодный компресс. В любом случае все реакции пройдут через пару дней.

В случае температуры, рвоты, нарушения координации нужно отдохнуть и избегать резких движений. Резкий спад давления после повышения может привести к обмороку, а падая можно травмироваться. Также риск обморока и падения увеличивает высокая температура, нарушение координации и головокружение. При появлении таких побочных эффектов следует воздержаться от управления автомобилем.

Целевые группы, которых вакцинируют тремя вакцинами, разные, что может означать и разное влияние, и активность при сообщении о возникновении побочных эффектов. На основании приведенных цифр сравнивать вакцины между собой нельзя.