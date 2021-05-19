Ср, 19.05.2021
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Лаанет: судьба оркестра Сил обороны не решена

Калле Лаанет. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

По словам министра обороны Калле Лаанета, судьба оркестра Сил обороны еще не решена.

На инфочасе Рийгикогу Лаанету задали вопрос об оборонном бюджете, а также о продолжении работы оркестра.

Отвечая на вопрос, продолжит ли оркестр Сил обороны свою деятельность, Лаанет сказал, что по этому вопросу «министр обороны еще не принял решения».

Как Лаанет, так и министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, исполняющая обязанности премьер-министра, подтвердили, что в будущем году государственные расходы на оборону впервые превысят уровень в 700 миллионов евро.

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