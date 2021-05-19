Лаанет: судьба оркестра Сил обороны не решена

На инфочасе Рийгикогу Лаанету задали вопрос об оборонном бюджете, а также о продолжении работы оркестра.

Отвечая на вопрос, продолжит ли оркестр Сил обороны свою деятельность, Лаанет сказал, что по этому вопросу «министр обороны еще не принял решения».