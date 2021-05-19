Лаанет: судьба оркестра Сил обороны не решена
По словам министра обороны Калле Лаанета, судьба оркестра Сил обороны еще не решена.
По словам министра обороны Калле Лаанета, судьба оркестра Сил обороны еще не решена.
На инфочасе Рийгикогу Лаанету задали вопрос об оборонном бюджете, а также о продолжении работы оркестра.
Отвечая на вопрос, продолжит ли оркестр Сил обороны свою деятельность, Лаанет сказал, что по этому вопросу «министр обороны еще не принял решения».
Как Лаанет, так и министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, исполняющая обязанности премьер-министра, подтвердили, что в будущем году государственные расходы на оборону впервые превысят уровень в 700 миллионов евро.