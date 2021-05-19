Схема ⟩ Таллинн потратит до 2 миллионов евро на велодорожки в центре

Мэр Таллинна Михаил Кылварт подтвердил, что к лету будут созданы более удобные и безопасные условия для передвижения на велотранспорте вокруг Старого города и в центре столицы.

«Мы провели основательный анализ расположенных в центре города велосипедных дорожек, чтобы найти возможности проезда по тем местам, которые в настоящее время препятствуют плавному движению на велосипеде, - сказал Михаил Кылварт. - Эта инициатива не решает в центре города все проблемы с местами, где передвигаться на велосипеде затруднительно, однако в дальнейшем на этих маршрутах будет произведено более капитальное и дорогостоящее строительство инфраструктуры для велосипедистов».

Дополнительное пространство для велосипедистов в центре города будет выделено разными способами. В центре города предусмотрено около 3,8 км новых отрезков велосипедных дорожек, в том числе на Нарвском шоссе и улице Петроолеуми 1,6 км, на бульваре Мере 700 м, на Пярнуском шоссе 550 м, на улице Гонсиори и бульваре Эстония - 950 м. Планируется улучшить качество пролегающих по центру города велосипедных дорожек общей протяженностью примерно в пять километров.

Предлагаемые для центра города решения разнообразны. Например, в некоторых местах за счет сужения полос движения автотранспорта велосипедисты получат еще один километр полос для велотранспорта. За счет перераспределения пешеходных дорожек велосипедистам будет выделено дополнительно 2,7 км. Кроме того, например, путем реорганизации дорожного движения и оптимизации разметки улицы Вяйке-Амеэрика и Харидусе станут более удобными для велосипедистов (общая протяженность 1 км).

«Наша цель - перераспределить пространство путем простых решений, не требующих масштабных работ по проектированию и строительству. Этим летом мы перераспределим пространство центра города простыми способами. Нанесем разметку и отделим столбиками велокоридоры, расширим пространство для движения велосипедистов, сделаем бордюрные камни более низкими и улучшим разметку дорожного полотна, - пояснил вице-мэр Андрей Новиков. – Но каждый раз, когда мы приступаем к основательному ремонту какой-либо улицы, мы проектируем там отдельные велосипедные дорожки. Таким образом на смену планируемым сейчас решениям постепенно придут более постоянные».

На работы по улучшению возможностей велосипедного движения ориентировочно будет потрачено 1,5-2 миллиона евро, работы планируется провести в течение июня.

Подготовка к строительству объектов осуществлялась на протяжении последних девяти месяцев, в течение которых были достигнуты необходимые для реорганизации соглашения между Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, Таллиннским департаментом городского планирования, Таллиннским департаментом транспорта, Таллиннским стратегическим центром и собственниками инфраструктуры.

Кроме того, город будет инвестировать в строительство новых велодорожек - в этом году планируется построить велодорожку на улице Поска, запланирован второй этап строительства соединяющей Фильтри-теэ с Кадриоргом и единым терминалом Юлемисте велодорожки, первый этап строительства велодорожки Пярнуское шоссе – Вильяндиское шоссе, второй этап строительства велодорожки Вильяндиского шоссе (соединение с Ярвеванатеэ). Также начнется реконструкция улиц Йыэ и Пронкси и строительство пешеходно-велосипедной дорожки в районе порта.