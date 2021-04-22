Картина дня: открытие границ ЕС для туристов, побочные эффекты вакцины и конфликт в квартирном товариществе

СМИ: страны ЕС договорились об открытии границ для вакцинированных туристов

По сообщению дипломатических источников в Брюсселе, страны-члены Европейского союза достигли договоренности об открытии границ сообщества для полностью вакцинированных от коронавируса людей. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 257 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4789 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 257, то есть 5,4% от общего количества. Читать далее...

Марек Сеэр: новые номерки на вакцинацию теперь будут выкладываться раз в неделю и по выходным

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп и руководитель рабочей группы по организации вакцинации от Covid-19 Марек Сеэр. Читать далее...

На прошлой неделе поступили 80 сообщений о побочных эффектах от вакцины

В период с 10 по 16 мая Департамент лекарств получил 80 сообщений о побочных эффектах, связываемых с вакциной от Covid-19. Читать далее...

Подводные работы у останков «Эстонии» создают прецедент

В понедельник министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус подписала приказ о выделении Центру расследований в области безопасности 1,6 млн евро из правительственного резерва на финансирование подводных исследований парома «Эстония». Читать далее...

От порновируса до махинаций с уставом НКО: борьба за власть обостряется

Политическая жизнь в волости Валга не раз привлекала внимание общенациональной прессы. Здесь постоянно происходят политические ссоры и смена власти. В апреле политический спор в Валга вышел на новый виток. Что именно произошло и причем здесь порно с участием пожилых, разбиралась программа Kuuuurija.

Читатель просит разобраться: ложь, обман и языковая дискриминация?

«Хотел поделиться ситуацией, сложившейся в нашем доме. Несколько месяцев назад в правление путем обмана и лжи пришли к власти не очень адекватные люди, которые пытаются убедить людей взять кредит в 1 500 000...» Читать далее...

Каждый шестой житель Эстонии в детстве столкнулся с сексуальным насилием

Проведенное в апреле фирмой Norstat исследование для Департамента социального страхования показало, что каждый шестой житель Эстонии в детстве хотя бы раз столкнулся с сексуальным насилием. Читать далее...

Лутсар: проверенной информации о новом индийском варианте коронавируса пока нет

Индийский вариант коронавируса B.1.617.2, распространяющийся в Великобритании, может вызвать масштабную третью волну эпидемии на территории этой страны, считают британские ученые. Однако в Эстонии пока нет смысла говорить о черном сценарии, отмечает вирусолог Ирья Лутсар. Читать далее...

Только терпение приведет к цели в очереди на вакцинацию

Во вторник, около 10 утра принял решение: будь, что будет, встану вместе с другими мечтающими получить вакцину от Covid-19 жителями Эстонии в очередь. Я не вошел в те более 400 000 счастливчиков, которым уже введена одна или даже две дозы вакцины. Читать далее...

Фото 〉 Каллас встретилась с Зеленским

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась на третий день украинского визита с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Каллас и Зеленский подписали двустороннее заявление, которым Эстония поддерживает присоединение Украины к Европейскому союзу при условии, что страна выполнит все необходимые условия. Читать далее...

Студия Postimees: работодатели спелись с правительством – уступок не ждать?