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  • Картина дня: открытие границ ЕС для туристов, побочные эффекты вакцины и закон о принудительной остановке

Картина дня: открытие границ ЕС для туристов, побочные эффекты вакцины и закон о принудительной остановке

Путешественник. ФОТО: REMO CASILLI/REUTERS

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 мая.

СМИ: страны ЕС договорились об открытии границ для вакцинированных туристов

По сообщению дипломатических источников в Брюсселе, страны-члены Европейского союза достигли договоренности об открытии границ сообщества для полностью вакцинированных от коронавируса людей. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 257 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4789 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 257, то есть 5,4% от общего количества. Читать далее...

Марек Сеэр: новые номерки на вакцинацию теперь будут выкладываться раз в неделю и по выходным

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп и руководитель рабочей группы по организации вакцинации от Covid-19 Марек Сеэр. Читать далее...

На прошлой неделе поступили 80 сообщений о побочных эффектах от вакцины

В период с 10 по 16 мая Департамент лекарств получил 80 сообщений о побочных эффектах, связываемых с вакциной от Covid-19. Читать далее...

В Эстонии после второй дозы вакцины от COVID-19 в госпитализации нуждались 66 человек

В Эстонии две дозы вакцины получили 183 300 человек, из них 66 человек, или 0,37 процента, заболели, пишет Postimees со ссылкой на главу отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханну Сепп. Читать далее...

Подводные работы у останков «Эстонии» создают прецедент

В понедельник министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус подписала приказ о выделении Центру расследований в области безопасности 1,6 млн евро из правительственного резерва на финансирование подводных исследований парома «Эстония». Читать далее...

45 минут отдыха: Рийгикогу принял закон об альтернативе штрафу за превышение

Сегодня на дистанционном заседании Рийгикогу принял закон, позволяющий назначить 45-минутную успокоительную остановку водителю автомобиля, превысившему скорость не более, чем на 20 км/ч. Читать далее...

От порновируса до махинаций с уставом НКО: борьба за власть обостряется

Политическая жизнь в волости Валга не раз привлекала внимание общенациональной прессы. Здесь постоянно происходят политические ссоры и смена власти. В апреле политический спор в Валга вышел на новый виток. Что именно произошло и причем здесь порно с участием пожилых, разбиралась программа Kuuuurija.

Читатель просит разобраться: ложь, обман и языковая дискриминация?

«Хотел поделиться ситуацией, сложившейся в нашем доме. Несколько месяцев назад в правление путем обмана и лжи пришли к власти не очень адекватные люди, которые пытаются убедить людей взять кредит в 1 500 000...» Читать далее...

Круизный бизнес умер? Пока суда Tallink стоят у причалов, конкурент извлекает выгоду

В настоящее время нет никакой возможности добраться до Швеции из Таллинна по морю. 1 июля морской путь должен вновь открыться - в этот день Tallink пообещал повторно вывести на линию паром Baltic Queen. Тем, кто до сих пор хотел попасть в Швецию по воде, приходилось пользоваться только маршрутом из Палдиски, который становится все более популярным. Читать далее...

Каждый шестой житель Эстонии в детстве столкнулся с сексуальным насилием

Проведенное в апреле фирмой Norstat исследование для Департамента социального страхования показало, что каждый шестой житель Эстонии в детстве хотя бы раз столкнулся с сексуальным насилием. Читать далее...

Лутсар: проверенной информации о новом индийском варианте коронавируса пока нет

Индийский вариант коронавируса B.1.617.2, распространяющийся в Великобритании, может вызвать масштабную третью волну эпидемии на территории этой страны, считают британские ученые. Однако в Эстонии пока нет смысла говорить о черном сценарии, отмечает вирусолог Ирья Лутсар. Читать далее...

Только терпение приведет к цели в очереди на вакцинацию

Во вторник, около 10 утра принял решение: будь, что будет, встану вместе с другими мечтающими получить вакцину от Covid-19 жителями Эстонии в очередь. Я не вошел в те более 400 000 счастливчиков, которым уже введена одна или даже две дозы вакцины. Читать далее...

Фото 〉 Каллас встретилась с Зеленским

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась на третий день украинского визита с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Каллас и Зеленский подписали двустороннее заявление, которым Эстония поддерживает присоединение Украины к Европейскому союзу при условии, что страна выполнит все необходимые условия. Читать далее...

Студия Postimees: работодатели спелись с правительством – уступок не ждать?

Тысячи безработных скоро останутся без пособий, поскольку многие сокращенные в начале коронакризиса уже больше года не могут найти работу. Почему работодатели против продления выплат безработным? Уступок не будет из-за нехватки гастарбайтеров? Бизнесмены и правительство действуют заодно? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Таллиннского порта, представитель Центрального союза работодателей Эстонии Валдо Кальм. Смотрите интервью в повторе!

Боровшаяся с коронавирусом врач уходит в большую политику

Врач Маарья Браузе, которая организовала работу коронаотделения больницы Ярвамаа, на осенних выборах в местные самоуправления будет баллотироваться на должность старейшины волости Тюри, пишет Järva Teataja. Браузе сказала, что, так сказать, свататься к ней ходили все политические партии. Читать далее...

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