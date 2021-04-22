Картина дня: открытие границ ЕС для туристов, побочные эффекты вакцины и закон о принудительной остановке

СМИ: страны ЕС договорились об открытии границ для вакцинированных туристов

По сообщению дипломатических источников в Брюсселе, страны-члены Европейского союза достигли договоренности об открытии границ сообщества для полностью вакцинированных от коронавируса людей. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 257 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4789 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 257, то есть 5,4% от общего количества. Читать далее...

Марек Сеэр: новые номерки на вакцинацию теперь будут выкладываться раз в неделю и по выходным

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп и руководитель рабочей группы по организации вакцинации от Covid-19 Марек Сеэр. Читать далее...

На прошлой неделе поступили 80 сообщений о побочных эффектах от вакцины

В период с 10 по 16 мая Департамент лекарств получил 80 сообщений о побочных эффектах, связываемых с вакциной от Covid-19. Читать далее...

В Эстонии после второй дозы вакцины от COVID-19 в госпитализации нуждались 66 человек

В Эстонии две дозы вакцины получили 183 300 человек, из них 66 человек, или 0,37 процента, заболели, пишет Postimees со ссылкой на главу отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханну Сепп. Читать далее...

Подводные работы у останков «Эстонии» создают прецедент

В понедельник министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус подписала приказ о выделении Центру расследований в области безопасности 1,6 млн евро из правительственного резерва на финансирование подводных исследований парома «Эстония». Читать далее...

45 минут отдыха: Рийгикогу принял закон об альтернативе штрафу за превышение

Сегодня на дистанционном заседании Рийгикогу принял закон, позволяющий назначить 45-минутную успокоительную остановку водителю автомобиля, превысившему скорость не более, чем на 20 км/ч. Читать далее...

От порновируса до махинаций с уставом НКО: борьба за власть обостряется

Политическая жизнь в волости Валга не раз привлекала внимание общенациональной прессы. Здесь постоянно происходят политические ссоры и смена власти. В апреле политический спор в Валга вышел на новый виток. Что именно произошло и причем здесь порно с участием пожилых, разбиралась программа Kuuuurija.

Читатель просит разобраться: ложь, обман и языковая дискриминация?

«Хотел поделиться ситуацией, сложившейся в нашем доме. Несколько месяцев назад в правление путем обмана и лжи пришли к власти не очень адекватные люди, которые пытаются убедить людей взять кредит в 1 500 000...» Читать далее...

Круизный бизнес умер? Пока суда Tallink стоят у причалов, конкурент извлекает выгоду