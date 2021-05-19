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  • В полицейском участке можно приобрести автомобили Volvo, Saab и Toyota

В полицейском участке можно приобрести автомобили Volvo, Saab и Toyota

Volvo. Иллюстративное фото. ФОТО: BOB STRONG / REUTERS

Каждый год в Яврамаа арестовывают несколько машин дорожных нарушителей, среди которых - пьяные водители и те, кто систематически ездит без прав, пишет Järva Teataja.

В основном речь идет о старых моделях автомобилей немецкого и японского происхождения. Новый владельцев находят с помощью аукциона. Этим занимается управление имуществом Департамента полиции и погранохраны. 

Сейчас в Пайде ищут владельцев Volvo 2000-го года, Saab 1998-го года и Toyota того же года. Дополнительная информация.

Стоит отметить, что все машины имеют различные дефекты, будь то ржавчина, сломанные сиденья или что-то еще. Это также отражается на начальных ценах на автомобили в несколько сотен евро.

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