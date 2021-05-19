В полицейском участке можно приобрести автомобили Volvo, Saab и Toyota

В основном речь идет о старых моделях автомобилей немецкого и японского происхождения. Новый владельцев находят с помощью аукциона. Этим занимается управление имуществом Департамента полиции и погранохраны.

Сейчас в Пайде ищут владельцев Volvo 2000-го года, Saab 1998-го года и Toyota того же года. Дополнительная информация.