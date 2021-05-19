Недолго музыка играла…
Хотя вообще-то, если честно, довольно долго. Почти тридцать лет. Но вот наверху сказали со всей решительностью: хватит, наигрались! И постановили: в целях сокращения военных расходов… распустить оркестр Сил обороны Эстонии.
Хотя вообще-то, если честно, довольно долго. Почти тридцать лет. Но вот наверху сказали со всей решительностью: хватит, наигрались! И постановили: в целях сокращения военных расходов… распустить оркестр Сил обороны Эстонии.
Когда об этом было объявлено публично, член культурной комиссии Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме, выступив с резкой критикой такого способа экономии, выразила опасение, что «следующим шагом может стать ликвидация оркестра Департамента полиции и погранохраны». И ведь… хотел написать «накаркала», но по отношению к даме это звучит как-то не комильфо. Так что ограничимся более тактичной фразой: как в воду глядела!
Уже во вторник, то есть всего через день после её выступления и через три дня после печального для музыкантов Сил обороны известия, пришло сообщение, что «из-за экономии будет распущен оркестр Департамента полиции и погранохраны». Министр внутренних дел Кристиан Яани, стараясь подсластить пилюлю, оказавшуюся слишком горькой, поделился с Postimees богатой мыслью: вместо двух коллективов создать один профессиональный духовой оркестр. Без уточнения, впрочем, под чьей крышей (если официально – на чьём балансе) этот музыкальный коллектив будет существовать. И что тогда будет сэкономлено?
Жёстко осудили инициативу роспуска военного (а теперь ещё и эмвэдешного) оркестра не только политики от оппозиции. Не остались в стороне и твердокаменные реформисты, среди которых – один из наиболее авторитетных и «долгоиграющих», бывший много лет министром иностранных дел, а ныне евродепутат Урмас Паэт.
По его оценке, «немыслимо и недопустимо, что в 2021 году посягают на символы и теряют их. Символы не подвергались нападкам даже в гораздо более трудные времена. Пока только советская оккупация прекратила деятельность оркестра Сил обороны». Комментируя в СМИ этот шаг оборонного ведомства, Паэт добавил, что сейчас не самое худшее для Эстонии время, чтобы сокращать военный оркестр, и нужно найти другие варианты для экономии бюджета.
По мнению командующего Силами обороны генерал-лейтенанта Мартина Херема и, надо полагать, во всём его поддерживающего отраслевого министра Калле Лаанета, для обороноспособности Эстонии пушки и танки куда важнее, чем какие-то там дудочки и барабанчики. В приоритете – всё, что стреляет.
Где-то даже промелькнуло высказывание одного из чиновников Минобороны, что на высвобождающиеся в результате ликвидации оркестра примерно полтора миллиона евро можно купить один танк.
Однако на соответствующем рынке самый дешёвенький китайский ZTZ-99 стоит от 2,6 до 4 миллионов долларов. Пересчитать в евро по курсу несложно. А купить… Если только б/у.
Слушайте, а о чем мы тут вообще говорим?! Какие танки и пушки? С кем воевать-то? Эстонию ведь даже Россия не включила в список «недружественных государств», ограничившись Соединенными Штатами Америки и Чехией. Мы будем своими бэушными танками отстаивать честь и независимость США и чехов?
Как тут не вспомнить старый, где-то середины 70-х, анекдот про совещание в Генштабе Народно-освободительной армии Китая. Идет отработка операции против СССР (после конфликта на острове Даманском). Главнокомандующий говорит: «По флангам пойдет пехота, а в центре мы пустим танки». «Как, сразу все?! – в ужасе восклицают присутствующие. «Нет! – важно ответствует Главный. – Сначала один, а за ним – второй!..»
Что касается самой КНР, то анекдот, надо признать, сильно устарел. Но в его содержательной части Эстония вполне может заменить Китай…
Cэкономленных средств едва-едва хватит, чтобы премировать себя, любимых, за успешно выполненное сокращение расходов.
Если честно, то я не ахти какой поклонник бравурных мелодий и хождения строевым шагом. Но это – факт моей личной биографии. Однако существует и другое измерение, в котором военная музыка занимает очень важное место. Это целый культурный пласт, над возделыванием которого трудились талантливые музыканты, композиторы, поэты, организаторы (по-нынешнему менеджеры)…
В конце концов, духовые – а это преимущественно полковые – оркестры были, а во многих случаях остаются по сей день неотъемлемой частью социокультурного городского пейзажа не только Российской империи (в том числе Эстляндии) и СССР, но и других стран. В США, Франции, Англии военные оркестры устраивают грандиозные шоу во время национальных и местных знаменательных событий. Я уже не говорю про торжественные встречи на высшем государственном уровне.
По словам бывшего главного дирижёра оркестра Сил обороны, подполковника запаса Пеэтера Саана, выступившего во вторник в программе «Кофе+» на канале ETV+, когда в начале 1990-х было решено воссоздать военный оркестр, то он и его единомышленники-энтузиасты провели огромную исследовательскую работу по поиску довоенного репертуара тогдашнего оркестра, по восстановлению формы…
Были найдены ноты и партитуры почти семидесяти эстонских маршей, тогда как к моменту формирования оркестра в его нынешнем виде их насчитывалось всего около десятка. А в студию офицер-музыкант пришел в мундире, который полностью идентичен тому, что был утвержден в 1936 году – «чтобы все видели: это военный оркестр, а не лётчики, не моряки и не пехотинцы…»
Уничтожить то, что создавалось десятилетиями, – легко. Но тогда не надо разговоров о сохранении эстонской культуры, её национальной самобытности и о прочих высоких материях.
Самое-то смешное заключается в том, что, ликвидировав военный и полицейский оркестры, наши госчиновники ни на йоту не укрепят ни обороноспособность Эстонии, ни её правоохранительный потенциал. Потому что сэкономленных средств едва-едва хватит, чтобы премировать себя, любимых, за успешно выполненное сокращение расходов. Нечто похожее уже было – в том же МВД, если кто не помнит…
Между прочим, оба упомянутых музыкальных коллектива – это половина рабочих мест для музыкантов-духовиков, имеющихся сегодня в стране. И не лабухов, которым всё равно, что играть, а классных профессионалов с уникальным опытом. Кстати (точнее – к сожалению), не самых высокооплачиваемых.
Чтобы сэкономить столько же, как планируется на их зарплатах, достаточно сократить максимум десяток чиновных кипучих бездельников из высшего эшелона. И, ей-богу, никто и не заметит…