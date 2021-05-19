Недолго музыка играла…

Когда об этом было объявлено публично, член культурной комиссии Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме, выступив с резкой критикой такого способа экономии, выразила опасение, что «следующим шагом может стать ликвидация оркестра Департамента полиции и погранохраны». И ведь… хотел написать «накаркала», но по отношению к даме это звучит как-то не комильфо. Так что ограничимся более тактичной фразой: как в воду глядела!

Уже во вторник, то есть всего через день после её выступления и через три дня после печального для музыкантов Сил обороны известия, пришло сообщение, что «из-за экономии будет распущен оркестр Департамента полиции и погранохраны». Министр внутренних дел Кристиан Яани, стараясь подсластить пилюлю, оказавшуюся слишком горькой, поделился с Postimees богатой мыслью: вместо двух коллективов создать один профессиональный духовой оркестр. Без уточнения, впрочем, под чьей крышей (если официально – на чьём балансе) этот музыкальный коллектив будет существовать. И что тогда будет сэкономлено?

Хуже советской оккупации

Жёстко осудили инициативу роспуска военного (а теперь ещё и эмвэдешного) оркестра не только политики от оппозиции. Не остались в стороне и твердокаменные реформисты, среди которых – один из наиболее авторитетных и «долгоиграющих», бывший много лет министром иностранных дел, а ныне евродепутат Урмас Паэт.

По его оценке, «немыслимо и недопустимо, что в 2021 году посягают на символы и теряют их. Символы не подвергались нападкам даже в гораздо более трудные времена. Пока только советская оккупация прекратила деятельность оркестра Сил обороны». Комментируя в СМИ этот шаг оборонного ведомства, Паэт добавил, что сейчас не самое худшее для Эстонии время, чтобы сокращать военный оркестр, и нужно найти другие варианты для экономии бюджета.

По мнению командующего Силами обороны генерал-лейтенанта Мартина Херема и, надо полагать, во всём его поддерживающего отраслевого министра Калле Лаанета, для обороноспособности Эстонии пушки и танки куда важнее, чем какие-то там дудочки и барабанчики. В приоритете – всё, что стреляет.

Где-то даже промелькнуло высказывание одного из чиновников Минобороны, что на высвобождающиеся в результате ликвидации оркестра примерно полтора миллиона евро можно купить один танк.

Однако на соответствующем рынке самый дешёвенький китайский ZTZ-99 стоит от 2,6 до 4 миллионов долларов. Пересчитать в евро по курсу несложно. А купить… Если только б/у.

Слушайте, а о чем мы тут вообще говорим?! Какие танки и пушки? С кем воевать-то? Эстонию ведь даже Россия не включила в список «недружественных государств», ограничившись Соединенными Штатами Америки и Чехией. Мы будем своими бэушными танками отстаивать честь и независимость США и чехов?

Сначала один, потом – второй