Нетаньяху допустил вариант взятия Израилем под контроль сектора Газа

«Вы можете либо захватить их, это всегда допустимая возможность, или вы можете сдержать их», - приводит издание The Times of Israel слова премьера из выступления в Тель-Авиве перед иностранными дипломатами, в том числе из РФ и США.

«Сейчас мы занимаемся энергичным сдерживанием, но я должен сказать, что мы не исключаем чего-либо», - продолжил он.

По словам Нетаньяху, Израиль добивается от руководства сектора Газа прекращения ракетных ударов, но нельзя исключать возможность дальнейшей эскалации ситуации.

В то же время премьер признал, что не может назвать сроки окончания операции Израиля против боевиков в секторе Газа. «Предыдущие операции длились долго, так что не представляется возможным установить тут график», - пояснил премьер.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже вторую неделю. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля в ответ наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие, в том числе из числа местного населения, включая детей и женщин.