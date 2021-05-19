Ср, 19.05.2021
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Нетаньяху допустил вариант взятия Израилем под контроль сектора Газа

Биньямин Нетаньяху на приеме Американо-израильского комитета по общественным связям. ФОТО: MANDEL NGAN/AFP

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не исключает разные варианты действий против сектора Газа, включая установления контроля над ним.

«Вы можете либо захватить их, это всегда допустимая возможность, или вы можете сдержать их», - приводит издание The Times of Israel слова премьера из выступления в Тель-Авиве перед иностранными дипломатами, в том числе из РФ и США.

«Сейчас мы занимаемся энергичным сдерживанием, но я должен сказать, что мы не исключаем чего-либо», - продолжил он.

По словам Нетаньяху, Израиль добивается от руководства сектора Газа прекращения ракетных ударов, но нельзя исключать возможность дальнейшей эскалации ситуации.

В то же время премьер признал, что не может назвать сроки окончания операции Израиля против боевиков в секторе Газа. «Предыдущие операции длились долго, так что не представляется возможным установить тут график», - пояснил премьер.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже вторую неделю. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля в ответ наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие, в том числе из числа местного населения, включая детей и женщин.

В среду израильские СМИ сообщали со ссылкой на армейские источники, что власти Израиля проводят оценку того, настало ли время прекратить операцию по нанесению ударов по палестинским группировкам из сектора Газа.

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