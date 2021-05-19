Министр выслушает группы интересов по вопросу расширения национального парка Алутагузе

Цель заключается в том, чтобы представить и обсудить два предложения — идеи Фонда природы Эстонии (ELF) по расширению национального парка Алутагузе и планы департамента окружающей среды по расширению постоянных мест обитания белки-летяги, сообщил пресс-секретарь министерства. Пресс-секретарь добавил, что оба процесса пока не завершены.

Поводом для намеченной на среду онлайн-встречи является обращение, направленное жителями Алутагузе министру, в котором говорится, что предлагаемые ограничения для защиты белки-летяги и намерение расширить национальный парк вызывают у местных жителей тревогу.

По словам Мёльдера, прежде чем принять решение о расширении национального парка, он намерен выслушать аргументы всех сторон. «Важно найти баланс между охраной окружающей среды и интересами местных, - пояснил Мёльдер. - Сегодняшняя встреча — мой первый шаг по вовлечению жителей Алутагузе, непосредственно после дискуссий никаких решений не будут принимать».

Предложение ELF по расширению национального парка Алутагузе направлено в департамент окружающей среды, который занимается составлением экспертизы оправданности и целесообразности охраны предложенной территории. Экспертизу планируется завершить к концу первого полугодия этого года, вслед за этим ее представят местным самоуправлениям, землевладельцам и другим группам интересов. Согласно предложению ELF, национальный парк увеличился бы на 28 000 га, около трети этой территории уже находится под охраной в качестве постоянных мест обитания. Новая территория состоит преимущественно из государственных земель, частные земли составляют один процент (около 90 га).